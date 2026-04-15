Grupo City faz proposta milionária por atacante do Palmeiras

Heittor pelo Palmeiras - Foto: Palmeiras

A base do Palmeiras tem sido a origem de grandes brilhos recentemente - e o Grupo City já está de olho. O clube recebeu uma proposta do City Football Group pelo atacante Heittor, destaque do sub-20, em um negócio avaliado em cerca de 20 milhões de euros, valor que gira em torno de R$ 117,9 milhões.

A negociação, a princípio, teria como destino o Girona, equipe espanhola que integra o grupo empresarial.

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Precisa esperar maioridade?

Heittor completou 18 anos em setembro do ano passado, o que permite uma transferência imediata caso o Palmeiras aceite a proposta. O atacante, no entanto, só poderia ser registrado oficialmente a partir da próxima janela internacional, entre julho e setembro.

Diferente de outros casos recentes da base, como jovens ainda menores de idade, o negócio não enfrenta barreiras legais para ser concretizado agora, simplificando a entrada do jogador no Grupo City o quanto antes.

Próximos passos

Atualmente, a proposta é considerada significativa, mas ainda depende da avaliação interna do Palmeiras, que costuma ser criterioso na liberação de jovens promessas.

Com mercado aquecido e concorrência internacional constante, o Palmeiras costuma balancear possíveis retornos financeiros com o potencial esportivo de cada atleta, "segurando" muitos deles por acreditarem em um futuro próximo próspero.

Heittor pelo Palmeiras | Foto: Palmeiras

Quem é Heittor

Natural do Recife, Heittor está no Palmeiras desde 2018 e, recentemente, se tornou um destaque na base alviverde. Depois de um 2025 marcado por lesões que impediram sequência, ele voltou a ganhar espaço em 2026, mesmo enfrentando novo problema físico no início do ano, quando sofreu uma luxação na patela durante a Copinha.

No entanto, pouco mais de um mês depois, Heittor voltou como titular e marcou dois gols na goleada sobre o Grêmio pelo Brasileiro sub-20, se recolocando em destaque.

Heittor pelo Palmeiras | Foto: Palmeiras

Mesmo com interrupções, os números de Heittor em 2026 já indicam crescimento, com cinco gols em oito jogos entre Copinha, Brasileiro sub-20 e Libertadores da base, além de uma assistência pela seleção brasileira sub-20.

Em apenas oito partidas, ele já chegou à metade do total de gols que fez em 35 jogos na temporada anterior, marcando uma média que promete ser maior e aumentar cada vez mais.