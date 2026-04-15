David Duarte é suspenso por 4 jogos após acusar roubo em Bahia x Palmeiras

Polêmica de arbitragem marcou o duelo entre Bahia e Palmeiras - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o Bahia, o zagueiro David Duarte, o técnico Rogério Ceni e o diretor de futebol Carlos Santoro nesta quarta-feira, 15. Todos foram julgados pelo episódio da partida diante do Palmeiras, disputada no início deste mês de abril e válida pela 11ª rodada do Brasileirão.

David Duarte fou punido com 4 (quatro) jogos de suspensão e uma multa de R$ 500, e já desfalca o Tricolor a partir do jogo contra o Flamengo, no próximo domingo, 19. O defensor foi enquadrado no Artigo 243-F, §1º, que diz respeito a ofensas à honra relacionadas ao desporto.

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Rogério Ceni terá que cumprir 1 (uma) partida de pena disciplinar, enquanto Carlos Eduardo Santoro foi condenado a 15 dias de suspensão. Ambos responderam com base no Artigo 258, §2º, II, que trata de conduta contrária à disciplina e à ética desportiva, especialmente por desrespeito à arbitragem.

Denunciado com base no Artigo 206, que aborda o atraso no início ou reinício da partida, o Bahia SAF foi condenado a pagar R$ 4 mil como multa. Todos os envolvidos foram enquadrados no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O clube deve recorrer das decisões em busca de efeito suspensivo.

Relembre o caso

O caso foi julgado com base nas reações após a derrota do Bahia por 2 a 1 para o Palmeiras, na Arena Fonte Nova, especialmente no lance que gerou o segundo gol do Alviverde.

Na ocasião, jogadores e comissão técnico reclamaram de uma suposta falta de Gustavo Gómez sobre David Duarte, que anularia a jogada que decidiu o resultado.

Em entrevista na saída do gramado, David Duarte afirmou categoricamente que o árbitro Lucas Casagrande "roubou" o Bahia. Já na súmula da partida, o juiz registrou a abordagem do diretor Carlos Santoro na zona mista, afirmando que as palavras atingiram sua honra. A declaração foi confirmada pelo próprio diretor durante o julgamento.

Aqui você não apita mais. Pode relatar lá. Aqui você não apita nunca mais Carlos Eduardo Santoro

"Eu tentei fazer uma abordagem ao árbitro, ele não me respondeu e realmente eu fiz uma fala exatamente da forma que consta a súmula, pois, naquele momento, considerei a decisão equivocada", disse Cadu Santoro.

O técnico Rogério Ceni, por outro lado, responsabilizou a arbitragem pelo resultado da partida: "O jogo foi decidido pelo VAR. A arbitragem de hoje foi uma vergonha, principalmente o VAR". Durante o julgamento, o treinador negou a intenção de agir com "derespeito ou má-fé".

"Não vejo como desrespeito nenhum aos profissionais que estavam lá, nem como questionamento de idoneidade ou má-fé. Vejo como uma entrevista normal pós-jogo, em uma declaração em que o VAR acaba decidindo o jogo, no sentido de que havia a opção de marcar a falta no lance, que, para mim, olhando novamente, é um lance faltoso", explicou Rogério Ceni.

