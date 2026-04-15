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Desfalques: veja lista de jogadores fora da Copa do Mundo de 2026

Jogadores com nome de peso, como Rodrygo, estão fora do torneio mundial

Gustavo Zambianco
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Rodrygo durante o empate contra a Tunísia
Rodrygo durante o empate contra a Tunísia -

Os olhos dos fãs de futebol estão se voltando cada vez mais para a Copa do Mundo 2026 e, com pouco menos de dois meses para o torneio, alguns craques já confirmaram que vão desfalcar suas seleções por conta de lesões.

Essas tragédias acabam sendo mais recorrentes neste momento do ano, que é marcado pela reta final da temporada europeia 2025-26, onde os jogos decisivos começam e os atletas são mais exigidos fisicamente.

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Com isso, a lista, que já é composta por nomes de peso em suas seguintes seleções, pode aumentar ainda mais.

Desfalques na Seleção Brasileira

O caso mais impactante na Seleção Brasileira é o do atacante Rodrygo, que rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco lateral do joelho direito em uma partida da La Liga pelo Real Madrid no início de março.

Por esse motivo, o tempo de recuperação médica do jogador é estimado em sete meses, o tornando impossibilitado de jogar a Copa do Mundo 2026, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá.

Rodrygo durante o empate contra a Tunísia
Rodrygo durante o empate contra a Tunísia | Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF\r\r\r\r

Argentina com baixas importantes

Os atuais campeões mundiais também não escaparam das lesões, os “Hermanos” sofreram duas baixas pré-mundial, o atacante Joaquín Panichelli, atual artilheiro do campeonato francês, e o zagueiro Juan Foyth.

A lesão de Panichelli, que atua no Strasbourg da França, aconteceu em um treino durante a última Data Fifa, onde o atacante rompeu um dos ligamentos cruzados do joelho direito.

Já Juan Foyth, que defende o Villarreal da Espanha, rompeu o tendão de Aquiles em janeiro e precisou fazer uma cirurgia que o tirou da temporada.

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Seleções europeias também foram afetadas

Não foram somente os Sul Americanos que sofreram baixas por lesões, algumas seleções da Europa também foram afetadas.

Na Espanha, o atacante Samu Aghehowa sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito em jogo do Porto, e está fora do restante da temporada.

Já na Inglaterra, Jack Grealish batalhou para fazer parte do grupo que vai à América do Norte disputar a Copa do Mundo, mas precisou passar por uma cirurgia no pé em fevereiro e também foi cortado do restante da temporada.

A baixa mais recente e talvez uma das mais importantes é a do atacante francês Hugo Ekitike, que rompeu o tendão de Aquiles no último jogo do Liverpool pela Champions League, foi dito, pela imprensa francesa, que está fora da Copa do Mundo

Veja a lista dos lesionados fora da Copa do Mundo

  • Rodrygo (Brasil);
  • Joaquín Panichelli (Argentina);
  • Juan Foyth (Argentina);
  • Samu Aghehowa (Espanha);
  • Jack Grealish (Inglaterra);
  • Hugo Ekitike (França);
  • Jerdy Schouten (Holanda);
  • Takumi Minamino (Japão);
  • Patrick Agyemang (Estados Unidos).

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