ESPORTES
Desfalques: veja lista de jogadores fora da Copa do Mundo de 2026
Jogadores com nome de peso, como Rodrygo, estão fora do torneio mundial
Os olhos dos fãs de futebol estão se voltando cada vez mais para a Copa do Mundo 2026 e, com pouco menos de dois meses para o torneio, alguns craques já confirmaram que vão desfalcar suas seleções por conta de lesões.
Essas tragédias acabam sendo mais recorrentes neste momento do ano, que é marcado pela reta final da temporada europeia 2025-26, onde os jogos decisivos começam e os atletas são mais exigidos fisicamente.
Com isso, a lista, que já é composta por nomes de peso em suas seguintes seleções, pode aumentar ainda mais.
Desfalques na Seleção Brasileira
O caso mais impactante na Seleção Brasileira é o do atacante Rodrygo, que rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco lateral do joelho direito em uma partida da La Liga pelo Real Madrid no início de março.
Por esse motivo, o tempo de recuperação médica do jogador é estimado em sete meses, o tornando impossibilitado de jogar a Copa do Mundo 2026, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá.
Argentina com baixas importantes
Os atuais campeões mundiais também não escaparam das lesões, os “Hermanos” sofreram duas baixas pré-mundial, o atacante Joaquín Panichelli, atual artilheiro do campeonato francês, e o zagueiro Juan Foyth.
A lesão de Panichelli, que atua no Strasbourg da França, aconteceu em um treino durante a última Data Fifa, onde o atacante rompeu um dos ligamentos cruzados do joelho direito.
Já Juan Foyth, que defende o Villarreal da Espanha, rompeu o tendão de Aquiles em janeiro e precisou fazer uma cirurgia que o tirou da temporada.
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Seleções europeias também foram afetadas
Não foram somente os Sul Americanos que sofreram baixas por lesões, algumas seleções da Europa também foram afetadas.
Na Espanha, o atacante Samu Aghehowa sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito em jogo do Porto, e está fora do restante da temporada.
Já na Inglaterra, Jack Grealish batalhou para fazer parte do grupo que vai à América do Norte disputar a Copa do Mundo, mas precisou passar por uma cirurgia no pé em fevereiro e também foi cortado do restante da temporada.
A baixa mais recente e talvez uma das mais importantes é a do atacante francês Hugo Ekitike, que rompeu o tendão de Aquiles no último jogo do Liverpool pela Champions League, foi dito, pela imprensa francesa, que está fora da Copa do Mundo
Veja a lista dos lesionados fora da Copa do Mundo
- Rodrygo (Brasil);
- Joaquín Panichelli (Argentina);
- Juan Foyth (Argentina);
- Samu Aghehowa (Espanha);
- Jack Grealish (Inglaterra);
- Hugo Ekitike (França);
- Jerdy Schouten (Holanda);
- Takumi Minamino (Japão);
- Patrick Agyemang (Estados Unidos).
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