BAIANO SUB-20
Dupla do Bahia marca 21 gols em oito jogos no Estadual; conheça as joias
Jovens têm ganhado destaque na competição estadual
Invicto no Campeonato Baiano sub-20, o Esporte Clube Bahia venceu todas as oito partidas da competição até o momento. O elenco dessa temporada conta com dois Pivetes de Aço disputando o topo da artilharia do certame estadual.
O atacante Ryan Nascimento e o meio-campista Roger Gabriel são os principais nomes do Estadual sub-20. Os dois atletas juntos somam 19 dos 41 gols marcados do Bahia nas oito rodadas da competição.
Desempenho de Ryan Nascimento
Enquanto Caio Suassuna lidera a artilharia do Brasileirão sub-20, Ryan Nascimento dispara na artilharia do certame estadual. A melhor fase do atacante aconteceu nos primeiros cinco jogos do Estadual, no qual o atacante marcou 10 vezes.
Roger Gabriel encosta na artilharia
O Pivete de Aço que veste a camisa 10, Roger Gabriel, acumula sete partidas e 8 gols marcados. No último sábado, 11, o Bahia goleou o time da Camaçariense pelo placar de 7 a 0, com dois gols do meio-campista.
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Próximo compromisso do Bahia Sub-20
Os Pivetes de Aço entram em campo nesta quarta-feira, 15, contra a equipe do Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida será no CT Evaristo de Macedo, localizado em Camaçari.
O Palmeiras lidera a competição com 13 pontos conquistados. O Bahia está na quarta colocação, com 10 pontos até o momento.
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