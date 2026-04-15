Dupla do Bahia marca 21 gols em oito jogos no Estadual; conheça as joias

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Ryan Nascimento em campo pelo Bahia - Foto: Leticia Martins / EC Bahia

Invicto no Campeonato Baiano sub-20, o Esporte Clube Bahia venceu todas as oito partidas da competição até o momento. O elenco dessa temporada conta com dois Pivetes de Aço disputando o topo da artilharia do certame estadual.

O atacante Ryan Nascimento e o meio-campista Roger Gabriel são os principais nomes do Estadual sub-20. Os dois atletas juntos somam 19 dos 41 gols marcados do Bahia nas oito rodadas da competição.

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Desempenho de Ryan Nascimento

Enquanto Caio Suassuna lidera a artilharia do Brasileirão sub-20, Ryan Nascimento dispara na artilharia do certame estadual. A melhor fase do atacante aconteceu nos primeiros cinco jogos do Estadual, no qual o atacante marcou 10 vezes.

Roger Gabriel encosta na artilharia

O Pivete de Aço que veste a camisa 10, Roger Gabriel, acumula sete partidas e 8 gols marcados. No último sábado, 11, o Bahia goleou o time da Camaçariense pelo placar de 7 a 0, com dois gols do meio-campista.

Roger Gabriel em campo pelo Bahia | Foto: Leticia Martins / EC Bahia

Próximo compromisso do Bahia Sub-20

Os Pivetes de Aço entram em campo nesta quarta-feira, 15, contra a equipe do Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida será no CT Evaristo de Macedo, localizado em Camaçari.

O Palmeiras lidera a competição com 13 pontos conquistados. O Bahia está na quarta colocação, com 10 pontos até o momento.