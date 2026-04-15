Jacuipense é goleado pelo Ceará e está eliminado da Copa do Nordeste

Time do Jacuipense em campo pela Copa do Nordeste - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O estreante na Copa do Nordeste, Jacuipense, foi goleado pelo Ceará e foi eliminado do certame regional. A partida aconteceu na noite desta terça-feira, 14. O Leão do Sisal perdeu de virada para o Vozão pelo placar de 4 a 1, em partida que aconteceu na Arena Castelão, no Ceará.

O Jacuipense abriu o placar da partida com Gustavo Pereira logo aos seis minutos de partida, o Ceará ainda empatou na primeira etapa, com Giulio. A goleada do Vozão veio no segundo tempo, com os gols de Júlio Cesar, Melk, e Vina, nos acréscimos.

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Com o resultado, o Ceará segue vivo na disputa pela classificação para a próxima fase, com sete pontos até então. Por outro lado, o Jacupa segue sem vencer na competição regional e não tem mais chances de avançar de fase.

Próximo compromisso do Jacuipense

Agora que não existe mais chances de classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste, o Jacuipense foca na terceira rodada da Série D, onde joga contra a Juazeirense, no Adauto Moraes, em Juazeiro.

Pedreira na Copa do Brasil

Na próxima quinta-feira, 23, o Jacuipense enfrenta o Palmeiras pela Copa do Brasil, a partida de ida será disputada no Allianz Parque, com a volta marcada para o dia 13 de maio, que será disputada no Estádio do Café, em Londrina, Paraná.