Brasil goleia Zâmbia por 6 a 1 no Fifa Series feminino em Cuiabá
Brasil volta a entrar em ação no sábado para enfrentar o Canadá
A Seleção Brasileira Feminina deu mais um show de eficiência na madrugada desta quarta-feira, 15. Em partida válida pela segunda rodada do Fifa Series, o Brasil goleou a Zâmbia por 6 a 1, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Este é o segundo triunfo consecutivo da equipe sob o comando de Arthur Elias, que já havia vencido a Coreia do Sul por 5 a 0 na estreia.
A partida começou a se desenhar favorável para as brasileiras aos 26 minutos do primeiro tempo, quando a goleira Nali, da Zâmbia, foi expulsa. Com a vantagem numérica, a lateral Yasmim abriu o placar aos 30 minutos em uma cobrança de falta certeira.
No retorno para o segundo tempo, o Brasil impôs um ritmo avassalador. Logo no primeiro minuto, Tainá Maranhão ampliou após cruzamento de Gabi Portilho. A Zâmbia ainda ensaiou uma reação aos cinco minutos com um gol por cobertura da estrela Barbra Banda, mas a superioridade técnica brasileira prevaleceu.
O massacre foi consolidado com gols de Angelina (pênalti), Raíssa Bahia (cabeça), Kerolin e Vitória Calhau (pênalti), fechando a conta nos acréscimos. O torneio, criado pela Fifa em 2024, visa promover o intercâmbio entre diferentes continentes e, embora amistoso, soma pontos para o ranking mundial.
O próximo desafio das Guerreiras do Brasil será contra o Canadá, no sábado, 18, às 22h30 (horário de Brasília), também em solo mato-grossense.
