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Ronaldo Fenômeno negocia para assumir SAF de clube brasileiro

Fenômeno se articula nos bastidores para assumir SAF com plano ambicioso a longo prazo

Iarla Queiroz
Por

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Ronaldo Fenômeno
Ronaldo Fenômeno -

Ronaldo Fenômeno voltou a se movimentar longe dos holofotes, mas com impacto direto no futebol brasileiro. O ex-atacante, que hoje atua como empresário, está ligado a um novo projeto que pode mudar os rumos da Inter de Limeira, clube tradicional do interior de São Paulo.

A ideia em curso envolve a aquisição e gestão da SAF da equipe — e, mais uma vez, coloca o Fenômeno no centro de uma operação milionária dentro do esporte.

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Bastidores de um novo negócio

A articulação é conduzida pelo empresário Enrico Ambrogini, que já trabalhou com Ronaldo durante sua passagem pelo Cruzeiro. Nos bastidores, a movimentação já ganhou forma e deve chegar oficialmente ao clube.

A expectativa é que Ambrogini apresente ao Conselho Deliberativo uma proposta formal para assumir o controle da Inter de Limeira, contando com o suporte financeiro de Ronaldo.

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Um plano ambicioso e caro

O projeto não esconde o tamanho da ambição. A previsão é de um investimento de aproximadamente R$ 454 milhões ao longo de dez anos, valor que será aplicado de forma gradual e atrelado ao desempenho esportivo da equipe.

O objetivo também já está traçado: levar o clube à primeira divisão do futebol brasileiro em até oito anos.

Negociação ainda não está fechada

Apesar do avanço das conversas, o negócio ainda depende de um passo decisivo: a aprovação interna da Inter de Limeira. Sem o aval do Conselho, a operação não sai do papel.

Mesmo assim, o movimento já indica mais um capítulo da atuação de Ronaldo no modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) que vem se consolidando no país.

Experiência como gestor divide opiniões

Desde que deixou os gramados, Ronaldo passou a investir diretamente no futebol. Ele esteve à frente do Real Valladolid, na Espanha, e também do Cruzeiro, no Brasil.

No clube espanhol, a trajetória foi marcada por idas e vindas entre divisões. Já no time mineiro, o foco esteve na reorganização financeira em meio a um cenário de crise. O controle da SAF do Cruzeiro foi vendido em 2024.

Embora os resultados dentro de campo não tenham sido constantes, sua gestão no Brasil teve peso na recuperação administrativa do clube.

Além do futebol

Ronaldo também vem ampliando sua atuação fora do futebol. Entre os projetos recentes está o “Galácticos Rackets”, iniciativa voltada ao crescimento de esportes como tênis e padel no Brasil, que vivem um momento de expansão.

Agora, com a possível entrada na Inter de Limeira, o ex-jogador pode dar mais um passo como gestor — mantendo o foco em projetos de longo prazo e alto investimento dentro do esporte.

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Tags:

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