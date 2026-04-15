SUCESSO MUNDIAL
Game baiano é destaque na Gamescom Latam 2026
O estúdio baiano conquistou o primeiro lugar em uma seleção nacional
A Bahia estará bem representada na Gamescom Latam 2026. O estúdio baiano Aoca Game Lab conquistou o primeiro lugar em uma seleção nacional realizada pelo Sebrae, garantindo uma vaga no evento de games.
A Aoca une o suporte estratégico do Sebrae à inovação técnica de ÁRIDA 2: Rise of the Brave, game que transforma o sertão brasileiro e a jornada rumo a Canudos em uma experiência universal de aventura e sobrevivência.
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COO e Diretor de Arte do Aoca Game Lab, Victor Cardozo celebrou a conquista da vaga no evento, reforçando que a oportunidade promete projetar o estúdio ainda mais no cenário da América Latina.
“Participar da aceleração do Sebrae em 2025 foi decisivo para validarmos nossas táticas e processos internos. Estaremos na Gamescom apresentando, pela primeira vez nacionalmente, a demo de ÁRIDA 2. É um salto de tecnologia e narrativa em relação ao primeiro título”, afirmou.
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