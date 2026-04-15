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DECEPÇÃO?

Neymar discute com torcedor e desabafa: "Faço mais do que deveria"

Atacante foi xingado por torcedores do Santos após empate na Sul-Americana

Lucas Vilas Boas
Por

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Neymar em campo com a camisa do Santos
Neymar em campo com a camisa do Santos -

A expectativa era alta para o Santos vencer e convencer diante do time reserva do Deportivo Recoleta (PAR) na Vila Belmiro com Neymar em campo, mas o Peixe apenas empatou em 1 a 1 na noite desta terça-feira, 14, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana.

Na saída do gramado, o camisa 10 do clube paulista discutiu com um torcedor após ser xingado e, em entrevista na zona mista do estádio, afirmou estar "chateado por tudo". De acordo com o desabafo, Neymar teria sido criticado por algo que ele fez "fora de campo".

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"Eu só reclamei, discuti e retruquei pela forma como falou comigo. Entendo os torcedores que criticam o nosso jogo, mas quando vai para o pessoal, não vou aceitar. Sou coerente, faço mais do que deveria e não posso ser tratado dessa forma. Não estou dizendo que não posso ser criticado pelo que faço em campo, mas fora de campo não vou aceitar. O Torcedor fica chateado de sair com o empate. Nós também", comentou o jogador.

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Em sua oitava partida como titular nesta temporada, Neymar marcou quatro gols e distribuiu três assistências em luta contra o tempo para estar presente na lista de convocados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

"É ruim empatar, queríamos a vitória e jogamos para isso. Estou chateado por tudo, pelo que escutei de alguns torcedores. Não foi pelo meu desempenho, foi meu pessoal, pelo que a mídia posta, pelas coisas que saem na mídia. O Torcedor se excede, me xinga de uma forma diferente e eu fico chateado. Dou a vida por esse clube, faço mais do que deveria fazer e não vou aceitar ser tratado dessa forma", completou após o empate na Vila Belmiro.

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Último ano pelo Santos?

De acordo com o jornal norte-americano "The Athletic", o FC Cincinnati (EUA) mostrou interesse na contratação de Neymar, que tem contrato com o Santos até o final desta temporada. Questionado sobre a suposta negociação, o jogador desconversou sobre o futuro.

"Cara, não sei de nada sobre isso. Não sei (sobre se tem chance de sair na próxima janela). Sinceramente, não sei. Tenho contrato com o Santos até o fim do ano e pretendo cumprir", afirmou.

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