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ESPORTES

De volta, Gilberto vê Bahia "diferente do ano passado" como visitante

Lateral-direito concedeu entrevista coletiva

João Grassi
Por

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Gilberto, lateral-direito do Bahia
Gilberto, lateral-direito do Bahia -

Após mais de um mês se recuperando de um apendicite, o lateral-direito Gilberto voltou a atuar pelo Esporte Clube Bahia no segundo tempo do triunfo por 2 a 1 sobre o Mirassol, no último sábado, 11. Ele foi escolhido para a entrevista coletiva desta quinta-feira, 16.

Durante a entrevista no CT Evaristo de Macedo, Gilberto respondeu sobre como se sente fisicamente e afirmou que participou de minutos "intensos" no Maião.

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“Venho treinando bastante. Fiquei um bom tempo parado, infelizmente, mas já tive oportunidade nesse último jogo. Me senti bem, foram 45 minutos intensos. A gente conseguiu reverter o resultado. Foi muito bom positivamente para mim. E agora continuar trabalhando”, projetou.

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O Esquadrão volta a jogar fora de casa neste domingo, 19, quando enfrenta o Flamengo no Rio de Janeiro. O defensor de 33 anos falou sobre o desempenho da equipe fora de casa no Brasileirão, que teve crescimento considerável em comparação à temporada passada.

“Eu fico feliz que, diferente do ano passado, esse ano temos conquistado bons resultados fora de casa. Conversamos bastante sobre isso durante a temporada, durante a pré-temporada também, que era um passo importante a se dar se a gente quisesse sonhar grande, sonhar alto. Temos evoluído", celebrou.

Bahia vs Flamengo

O Bahia de Gilberto enfrenta o Flamengo às 19h30 do domingo, no Maracanã, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral vê o time "com total capacidade" de voltar com os três pontos.

"Agora, o próximo jogo é um jogo grande. É um jogo que todo jogador sonha em jogar, Flamengo no Maracanã. Temos total capacidade de chegar lá e fazer um bom resultado. Estamos focados, treinando bem para isso e, se Deus quiser, vamos conseguir isso tudo”, concluiu.

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