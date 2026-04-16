Bahia vai recorrer contra as suspensões de David Duarte e Ceni

David Duarte e Rogério Ceni - Foto: Divulgação I EC Bahia

O Bahia vai tentar reverter, ao menos de forma imediata, as punições aplicadas pelo STJD após a polêmica partida contra o Palmeiras. O clube decidiu recorrer e buscar efeito suspensivo nas três decisões disciplinares, envolvendo o zagueiro David Duarte, o técnico Rogério Ceni e o diretor Carlos Santoro.

A estratégia jurídica busca liberar os envolvidos para os próximos compromissos. No caso de David Duarte, em especial, a partida contra o Flamengo no Maracanã neste domingo, 19, às 19h30, pelo Brasileirão.

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O efeito suspensivo é um recurso que impede temporariamente a execução da sentença, ou seja, suspende os efeitos de uma decisão judicial até o seu julgamento definitivo, o que liberaria os julgados para defender o Bahia até uma nova decisão.

O que está em jogo?

O julgamento da 1ª Comissão Disciplinar do STJD resultou em sanções diretas para o Bahia e seus representantes após as críticas à arbitragem na derrota para o Palmeiras por 2 a 1, na Arena Fonte Nova.

David Duarte foi o mais penalizado, com quatro jogos de suspensão e multa de 500 reais, enquadrado por ofensa à honra da arbitragem (Art. 243-F).

Já Rogério Ceni e Carlos Santoro receberam punições mais leves, sendo Ceni 1 jogo de suspensão e Santoro a 15 dias, ambos enquadrados por conduta antidesportiva (Art. 258).

O clube ainda foi multado em R$ 4 mil por atraso no reinício da partida (Art. 206).

Assim, diante do impacto direto no elenco e na comissão técnica, o Bahia vai recorrer pedindo efeito suspensivo para anular temporariamente a suspensão de David Duarte, liberar Santoro e postergar o cumprimento da pena de Ceni.

Ceni fora de qualquer jeito

Mesmo com o recurso, a situação de Rogério Ceni tem uma particularidade relevante. O treinador já está fora do jogo contra o Flamengo, mas não por conta da decisão do STJD, e sim por suspensão automática após cartão recebido contra o Mirassol.

Ou seja, contra o Flamengo, Ceni já não estaria à beira do campo, e o efeito suspensivo serviria paraevitar que ele cumpra a punição do STJD no jogo seguinte, contra o Santos.

Próximos passos

O pedido de efeito suspensivo será analisado pelo STJD nos próximos dias. Até lá, o Bahia vive a expectativa de ter ou não seus principais nomes liberados e definir o impacto real das punições na sequência da temporada.

Enquanto isso, o time segue focado no duelo contra o Flamengo, já sabendo que, com ou sem recurso, Rogério Ceni não estará à beira do campo no Maracanã.