Ex-Liverpool e Arsenal morre após bater carro em trem

Siga o A TARDE no Google

Estado do carro após colidir com o trem - Foto: Reprodução I X

Ainda aos 48 anos de idade, o ex-goleiro Alexander Manninger morreu nesta quinta-feira, 16, após um grave acidente de trânsito na Áustria. Na ocasião, o ex-Liverpool, Arsenal e Juventus estava dirigindo quando bateu o carro com um trem, e não resistiu.

O ex-jogador dirigia quando seu carro colidiu com um trem em uma passagem de nível sem barreiras, nas proximidades da cidade de Salzburg. Equipes de resgate chegaram rapidamente ao local e tentaram reanimá-lo, mas Manninger acabou falecendo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quem foi Manninger

Revelado pelo Red Bull Salzburg, Manninger construiu uma carreira sólida e longeva no futebol europeu, passando por alguns dos principais clubes do continente, incluindo Liverpool, Arsenal e Juventus.

Além disso, defendeu equipes como Fiorentina, Espanyol, Torino, Bologna, Siena, Udinese e Augsburg, acumulando experiência em diferentes ligas europeias.

Alexander Manninger pelo Liverpool | Foto: Reprodução I X

Já pela Seleção Austríaca, o goleiro somou mais de 30 partidas, sendo presença constante ao longo de sua trajetória internacional.

Manninger encerrou a carreira em 2017, justamente pelo Liverpool, quando anunciou sua aposentadoria.