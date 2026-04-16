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Ex-Liverpool e Arsenal morre após bater carro em trem

O ex-goleiro de apenas 48 anos faleceu em uma passagem de nível sem barreiras do trem

Marina Branco
Por
| Atualizada em

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Estado do carro após colidir com o trem
Estado do carro após colidir com o trem -

Ainda aos 48 anos de idade, o ex-goleiro Alexander Manninger morreu nesta quinta-feira, 16, após um grave acidente de trânsito na Áustria. Na ocasião, o ex-Liverpool, Arsenal e Juventus estava dirigindo quando bateu o carro com um trem, e não resistiu.

O ex-jogador dirigia quando seu carro colidiu com um trem em uma passagem de nível sem barreiras, nas proximidades da cidade de Salzburg. Equipes de resgate chegaram rapidamente ao local e tentaram reanimá-lo, mas Manninger acabou falecendo.

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Quem foi Manninger

Revelado pelo Red Bull Salzburg, Manninger construiu uma carreira sólida e longeva no futebol europeu, passando por alguns dos principais clubes do continente, incluindo Liverpool, Arsenal e Juventus.

Além disso, defendeu equipes como Fiorentina, Espanyol, Torino, Bologna, Siena, Udinese e Augsburg, acumulando experiência em diferentes ligas europeias.

Alexander Manninger pelo Liverpool
Alexander Manninger pelo Liverpool | Foto: Reprodução I X

Já pela Seleção Austríaca, o goleiro somou mais de 30 partidas, sendo presença constante ao longo de sua trajetória internacional.

Manninger encerrou a carreira em 2017, justamente pelo Liverpool, quando anunciou sua aposentadoria.

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acidente goleiro Morte

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