Vai para a Copa? Brasileiros terão prioridade para tirar visto dos EUA

Taça da Copa do Mundo - Foto: Fifa

Os brasileiros que já garantiram presença na Copa do Mundo de 2026 ganharam um "atalho" importante no planejamento da viagem. O governo dos Estados Unidos anunciou que torcedores com ingressos poderão ter prioridade no agendamento de entrevistas para emissão de visto, por meio do chamado Fifa Pass.

A iniciativa foi criada para agilizar o processo consular diante da alta demanda esperada para o Mundial. Na prática, todos os torcedores com ingressos oficiais podem solicitar o Fifa Pass, e tendo o mecanismo, o sistema permite prioridade no agendamento da entrevista.

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O visto solicitado segue sendo o tradicional B1/B2 (turismo/negócios), mas vale ressaltar - o benefício não garante aprovação do visto, apenas acelera o processo inicial.

O que muda

Apesar da facilitação, as regras continuam rígidas. Os critérios de análise permanecem os mesmos, o solicitante ainda precisa comprovar vínculos com o Brasil e a decisão final segue sendo do consulado.

O passe especial, no entanto, comprova a compra de um ingresso para a Copa, o que já demonstra veracidade no motivo da viagem e pode vir a facilitar o processo de liberação do visto.

Ou seja, o Fifa Pass reduz a fila, mas não flexibiliza a avaliação. Para dar conta do aumento na procura, os Estados Unidos já estão se mobilizando, com mais de 500 funcionários adicionais alocados no sistema consular global.

Assim, o país pretende evitar gargalos e atrasos na emissão de vistos, tentando agilizar ainda mais o processo daqueles que vão à Copa.

O que o torcedor precisa fazer agora

Para quem pretende acompanhar a seleção de perto, o caminho é garantir o ingresso oficial, solicitar o Fifa Pass e iniciar o processo de visto o quanto antes. Com o novo sistema, quem já tem o bilhete sai em vantagem, podendo aumentar suas chances com o passe especial.