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DEAFALQUE

Vitória perde atleta titular para enfrentar o Corinthians; saiba quem

Jogador pertence ao time paulista

João Grassi
Por

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Cacá
Cacá -

O Esporte Clube Vitória terá um desfalque importante para enfrentar o Corinthians neste sábado, 18, às 20h, no Barradão. O zagueiro Cacá, titular da equipe rubro-negra, está fora do jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Emprestado para o Leão da Barra, Cacá tem seus direitos econômicos ligados ao time paulista. Com isso, o defensor só poderia atuar contra o detentor de seu passe mediante pagamento de multa de R$ 1 milhão, o que não aconteceu.

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A informação foi confirmada pelo clube baiano através do site oficial. O técnico Jair Ventura tem dois jovens da base como opções para compor o sistema defensivo: Edenilson e Kauan, além da possibilidade de Caíque atuar na posição.

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Cacá pelo Vitória

Contratado por empréstimo junto ao Corinthians no fim de fevereiro, Cacá, de 26 anos, rapidamente se firmou no Vitória e assumiu a titularidade na zaga rubro-negra.

No total, o zagueiro já acumula 10 jogos, uma assistência e um gol marcado no último sábado, 11, na vitória sobre o São Paulo. O Leão tem uma opção de compra definitiva do atleta no fim do vínculo em dezembro.

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