RETROSPECTO

Corinthians costuma ser visitante indigesto para o Vitória; relembre

Time paulista é o próximo adversário do Leão da Barra no Brasileirão

João Grassi
Erick e Fagner em Vitória 2x2 Corinthians pelo Brasileirão de 2018
Erick e Fagner em Vitória 2x2 Corinthians pelo Brasileirão de 2018 -

Próximo adversário do Esporte Clube Vitória no Brasileirão, o Corinthians carrega bom histórico recente em encontros no Estádio Manoel Barradas. O time paulista perdeu apenas um dos últimos 11 jogos contra o Leão como visitante.

Além do bom histórico recente, o Corinthians venceu a maioria dos confrontos disputados em Salvador, seja no Barradão ou Fonte Nova. São cinco vitórias rubro-negras, oito empates e oito triunfos para o Timão.

O último encontro entre as equipes ocorreu com mando do Vitória, em outubro do ano passado, pela 30ª rodada do Brasileirão, quando o Rubro-Negro foi derrotado por 1 a 0 e já era comandado por Jair Ventura.

Remanescentes no elenco, os seguintes atletas atuaram naquela partida: Lucas Arcanjo, Ramon, Ronald, Erick, Aitor Cantalapiedra, Matheuzinho, Renzo López e Renato Kayzer, além dos lesionados Camutanga e Dudu.

Vitória vs Corinthians em Salvador

  • Vitória 0x1 Corinthians - 30ª rodada do Brasileirão 2025 | 25/10/2025
  • Vitória 1x2 Corinthians - 33ª rodada do Brasileirão 2024 | 09/11/2024
  • Vitória 2x2 Corinthians - 30ª rodada do Brasileirão 2018 | 21/10/2018
  • Vitória 0x0 Corinthians - 8ªs de final da Copa do Brasil 2018 | 25/04/2018
  • Vitória 0x1 Corinthians - 2ª rodada do Brasileirão 2017 | 21/05/2017
  • Vitória 3x2 Corinthians - 2ª rodada do Brasileirão 2016 | 22/05/2016
  • Vitória 0x0 Corinthians - 11ª rodada do Brasileirão 2014 | 20/07/2014
  • Vitória 1x1 Corinthians - 32ª rodada do Brasileirão 2013 | 03/11/2013
  • Vitória 1x1 Corinthians - 36ª rodada do Brasileirão 2010 | 21/11/2010
  • Vitória 0x1 Corinthians - 32ª rodada do Brasileirão 2009 | 28/10/2009
  • Vitória 1x1 Corinthians - 16ª rodada do Brasileirão 2004 | 17/07/2004
  • Vitória 2x0 Corinthians - 4ªs de final da Copa do Brasil 2004 | 19/05/2004
  • Vitória 1x2 Corinthians - 34ª rodada do Brasileirão 2003 | 05/10/2003
  • Vitória 2x3 Corinthians - 1ª fase do Brasileirão 1998 | 31/10/1998
  • Vitória 2x0 Corinthians - 1ª fase do Brasileirão 1996 | 09/10/1996
  • Vitória 1x1 Corinthians - 1ª fase da Copa Conmebol 1994 | 11/11/1994
  • Vitória 2x1 Corinthians - 2ª fase do Brasileirão 1993 | 24/11/1993
  • Vitória 0x0 Corinthians - 1ª fase do Brasileirão 1990 | 02/09/1990
  • Vitória 2x6 Corinthians - 2ª fase do Brasileirão 1980 | 21/04/1980
  • Vitória 1x0 Corinthians - 2ª fase do Brasileirão 1974 | 03/07/1974
  • Vitória 1x2 Corinthians - 1ª fase do Brasileirão 1972 | 28/10/1972
Gustavo Henrique e Erick em Vitória 0x1 Corinthians pelo Brasileirão de 2025
Gustavo Henrique e Erick em Vitória 0x1 Corinthians pelo Brasileirão de 2025 | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Próximo duelo

Vitória e Corinthians voltam a se enfrentar no sábado, 18, às 20h, no Barradão. A partida é válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

