Vitória ainda negocia presença de Cacá em jogo contra o Corinthians

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Cacá comemorando gol contra o São Paulo - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Jogador que pertence ao Corinthians e desfalcaria o Esporte Clube Vitória no duelo deste sábado, 18, Cacá ainda não está descartado do jogo.

O portal A Tarde apurou que, mesmo após ter confirmado o desfalque em nota, o Vitória ainda negocia com o Corinthians para utilizar o zagueiro.

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Emprestado para o Leão, Cacá tem seus direitos econômicos ligados ao time paulista. A princípio, o defensor só poderia atuar contra o detentor de seu passe mediante pagamento de multa de R$ 1 milhão.

Vitória x Corinthians

Vitória e Corinthians se enfrentam às 20h deste sábado, no Barradão. O confronto é válido pela rodada 12 do Brasileirão.

Cacá pelo Vitória

Contratado por empréstimo junto ao Corinthians no fim de fevereiro, Cacá, de 26 anos, rapidamente se firmou no Vitória e assumiu a titularidade na zaga rubro-negra.

No total, o zagueiro já acumula 10 jogos, uma assistência e um gol marcado no último sábado, 11, na vitória sobre o São Paulo. O Leão tem uma opção de compra definitiva do atleta no fim do vínculo em dezembro.