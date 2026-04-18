São Paulo x Bahia não deve acontecer no Morumbi; entenda a decisão

São Paulo x Bahia no Morumbis - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O São Paulo solicitou à CBF a mudança de estádio da partida contra o Esporte Clube Bahia, que aconteceria primeiramente no Morumbi, para que seja realizada no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

São Paulo x Bahia está marcado para o dia 3 de maio, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro.

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A motivação do pedido se deve ao fato que o Morumbi não estará a disposição do São Paulo na data pré-estabelecida do confronto, por conta do show do cantor The Weeknd, que se apresentará no estádio nos dias 30 de abril e 1 de maio.

Acordo entre equipes

De acordo com o GE, o São Paulo entrou em um acordo com o Red Bull Bragantino, que detém a concessão temporária do Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, e enviou um ofício à CBF, na última quinta-feira, 16, solicitando a alteração de local da partida.

Não é a primeira vez

Não é a primeira vez que o São Paulo altera o local de uma partida por conta de um show do The Weeknd. Daqui a uma semana, no dia 25 de abril, às 21h, o São Paulo enfrenta o time do Mirassol, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

Próximos confrontos das equipes

O Bahia enfrenta o Flamengo no Maracanã, a partida está marcada para este domingo, 19. O Esquadrão de Aço tenta a terceira vitória consecutiva no certame nacional.

O São Paulo também viaja para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o time do Vasco, neste sábado, 18, às 18h30 em São Januário. O Tricolor Paulista busca retomar o caminho dos três pontos após perder para o Vitória, por 2 a 0, no Barradão.