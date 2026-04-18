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CAMPEONATO BRASILEIRO

Flamengo x Bahia: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo

O Bahia busca terceira vitória seguida na competição

Valdomiro Neto
Por

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Bahia x Flamengo na Fonte Nova
Bahia x Flamengo na Fonte Nova -

O Esporte Clube Bahia visita o time do Flamengo no Rio de Janeiro, pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para este domingo, 19, às 19h30, no Maracanã.

O Bahia vem de triunfo contra o Mirassol no último sábado, 11, quando venceu o time paulista pelo placar de 2 a 1, e ocupa atualmente a quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos conquistados.

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O Flamengo entrou em campo na última quarta-feira, 16, pela Copa Libertadores, onde venceu o Independiente Medellín por 4 a 1. Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo vem de vitória contra o Fluminense e ocupa a segunda colocação, com 20 pontos conquistados.

Pela primeira vez desde que chegou ao clube, o técnico Rogério Ceni não poderá comandar a equipe por estar suspenso. Ele será substituído pelo seu auxiliar, o francês Charles Hembert.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Bahia: Leo Vieira; Acevedo, Ramos Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Kike Olivera e Everaldo. Técnico: Charles Hembert.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Paquetá e Evertton Araujo; Samuel Lino, Arrascaeta e Gonzalo Plata; Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Arbitragem

  • Árbitro Principal: Flavio Rodrigues de Souza
  • Árbitro Assistente 1: Daniel Paulo Ziolli
  • Árbitro Assistente 2: Andrey Luiz de Freitas
  • Quarto árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn
  • VAR: Rodrigo D' Alonso Ferreira

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Desfalques

Bahia

  • Ademir (Dúvida)
  • Ronaldo
  • Ruan Pablo
  • Kauê Furquim
  • Rogério Ceni

Flamengo

  • Carrascal
  • Jorginho
  • Erick Pulgar

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Tags:

Esporte Clube Bahia flamengo futebol brasileiro

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