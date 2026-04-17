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ESPORTES

Ademir evolui em recuperação de contusão antes de jogo do Bahia

Atacante sofreu contusão no ombro

João Grassi
Por

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Ademir em treino do Bahia
Ademir em treino do Bahia -

O treino do Esporte Clube Bahia nesta sexta-feira, 17, no CT Evaristo de Macedo, foi marcado pela evolução física do atacante Ademir, que havia passado os últimos dois dias de trabalho em tratamento no departamento médico.

Ademir sofreu uma contusão no ombro no último sábado, 11, durante a vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol, no interior de São Paulo. Durante esta manhã, o ponta-direita participou parcialmente das atividades em campo e pode ser relacionado para enfrentar o Flamengo.

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Ambos ainda em recuperação de lesões, o goleiro Ronaldo e o atacante Ruan Pablo seguem em tratamento no DM.

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Atividades da sexta

O elenco tricolor realizou uma atividade técnica voltada à construção de jogadas ofensivas. Em seguida, o grupo seguiu para o campo 1, onde o técnico Rogério Ceni comandou um treino tático.

Após a atividade, os auxiliares Nelson Simões e Leandro Dell realizaram trabalhos específicos com os defensores e atacantes, respectivamente.

Próximo compromisso

O Bahia volta a campo para encarar o Flamengo no domingo, 19, às 19h30. A partida será disputada no Maracanã, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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