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E.C.BAHIA

Atacante acertado com o Bahia precisa do dobro do tempo de Everaldo e Willian José para marcar gol

Jogador pertence ao Tottenham, da Inglaterra, e está emprestado ao Rosario Central

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em

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Alejo Veliz comemorando gol pelo Rosario Central
Alejo Veliz comemorando gol pelo Rosario Central -

Acertado para chegar ao Bahia no meio deste ano, o atacante Alejo Veliz não vive uma temporada muito artilheira atuando pelo Rosario Central, da Argentina. O jogador, estatisticamente, marca um gol a cada quatro jogos, uma média de 0,25 gol por partida.

Emprestado pelo Tottenham, da Inglaterra, o Alejo chegou a ficar sete jogos consecutivos sem balançar as redes, mas voltou a decidir na vitória por 2 a 1 contra o Atlético Tucumán, no dia 4 de abril. Na ocasião, os dois tentos da equipe foram marcados pelo jovem de 22 anos.

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Os números são inferiores, inclusive, aos dos centroavantes do elenco do Bahia, que disputarão posição com o argentino. Willian José, por exemplo, tem uma média de 0,40 gol por jogo. Isso significa que ele marca 2 gols a cada 5 partidas.

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Titular no triunfo sobre o Mirassol no último sábado, 11, Everaldo é a alternativa com a melhor estatística na posição nesta temporada, marcando quase um gol a cada duas partidas.

Comparativo com Alejo Véliz x Willian José x Everaldo em 2026

  • Alejo Véliz (Rosario Central): 15 jogos e 4 gols
  • Everaldo (Bahia): 12 jogos, 5 gols e 2 assistências
  • Willian José (Bahia): 15 jogos, 6 gols e 2 assistências

Comparativo por minutos

  • Alejo Veliz: 4 gols em 1149 minutos (1 gol a cada 287,2 minutos)
  • William José: 6 gols em 864 minutos (1 gol a cada 144 minutos)
  • Everaldo (no Bahia): 5 gols em 687 minutos (1 gol a cada 137,4 minutos)

Alejo Veliz em breve no Bahia

O Bahia entrou em um acordo com o Tottenham, da Inglaterra, para contratar Alejo Veliz, em negociação que foi fechada em torno de nove milhões de euros (R$ 56 milhões). O atleta é revelado pelo Rosario Central e foi adquirido pelo clube inglês após se destacar marcando 11 gols em 24 gols em 2023.

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