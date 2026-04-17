E.C.BAHIA
Atacante acertado com o Bahia precisa do dobro do tempo de Everaldo e Willian José para marcar gol
Jogador pertence ao Tottenham, da Inglaterra, e está emprestado ao Rosario Central
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Acertado para chegar ao Bahia no meio deste ano, o atacante Alejo Veliz não vive uma temporada muito artilheira atuando pelo Rosario Central, da Argentina. O jogador, estatisticamente, marca um gol a cada quatro jogos, uma média de 0,25 gol por partida.
Emprestado pelo Tottenham, da Inglaterra, o Alejo chegou a ficar sete jogos consecutivos sem balançar as redes, mas voltou a decidir na vitória por 2 a 1 contra o Atlético Tucumán, no dia 4 de abril. Na ocasião, os dois tentos da equipe foram marcados pelo jovem de 22 anos.
Os números são inferiores, inclusive, aos dos centroavantes do elenco do Bahia, que disputarão posição com o argentino. Willian José, por exemplo, tem uma média de 0,40 gol por jogo. Isso significa que ele marca 2 gols a cada 5 partidas.
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Titular no triunfo sobre o Mirassol no último sábado, 11, Everaldo é a alternativa com a melhor estatística na posição nesta temporada, marcando quase um gol a cada duas partidas.
Comparativo com Alejo Véliz x Willian José x Everaldo em 2026
- Alejo Véliz (Rosario Central): 15 jogos e 4 gols
- Everaldo (Bahia): 12 jogos, 5 gols e 2 assistências
- Willian José (Bahia): 15 jogos, 6 gols e 2 assistências
Comparativo por minutos
- Alejo Veliz: 4 gols em 1149 minutos (1 gol a cada 287,2 minutos)
- William José: 6 gols em 864 minutos (1 gol a cada 144 minutos)
- Everaldo (no Bahia): 5 gols em 687 minutos (1 gol a cada 137,4 minutos)
Alejo Veliz em breve no Bahia
O Bahia entrou em um acordo com o Tottenham, da Inglaterra, para contratar Alejo Veliz, em negociação que foi fechada em torno de nove milhões de euros (R$ 56 milhões). O atleta é revelado pelo Rosario Central e foi adquirido pelo clube inglês após se destacar marcando 11 gols em 24 gols em 2023.
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