Técnico do Flamengo admite fator que dá vantagem ao Bahia no Maracanã

Leonardo Jardim cumprimentando jogadores do Flamengo - Foto: Gilvan de Sousa/Flamengo

O Flamengo bateu o Independiente Medellín pela Copa Libertadores na noite desta quinta-feira, 17, e agora terá apenas dois dias de preparação para o duelo contra o Bahia, pelo Brasileirão. Técnico do Rubro-Negro, o português Leonardo Jardim projetou o jogo contra o Tricolor.

O comandante descreveu o Tricolor como uma "boa equipe", que vem de uma semana de descanso para o duelo no Maracanã, já que joga "somente uma competição". A bola rola no próximo domingo, 19, a partir das 19h30, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O Bahia entrou em campo no último sábado, 11, no triunfo sobre o Mirassol, fora de casa, e terá ao todo sete dias de descanso e preparação para encarar o clube carioca.

"Agora vamos recuperar bem para, no domingo, termos mais um jogo contra a equipe do Bahia, que é uma boa equipe. Eles têm a felicidade, ou não, de este ano jogar somente uma competição", disse Leonardo Jardim em entrevista coletiva.

Eles têm uma semana de descanso para nos enfrentar, vão estar frescos. Leonardo Jardim

"Nós também temos que estar frescos para sermos competitivos e ter como objetivo mais uma vitória", completou o treinador.

Missão difícil

Com vitórias consecutivas na temporada, o Flamengo ainda não perdeu em casa neste Brasileiro e precisa vencer para diminuir a distância em relação ao líder Palmeiras, que atualmente é de seis pontos.

Melhor visitante do torneio, o Bahia tem a mesma pontuação do Rubro-Negro e quer surpreender fora de casa para voltar a vencer do clube carioca no Maracanã após 32 anos. Neste retrospecto, o Tricolor venceu pela pela última vez em 1994.