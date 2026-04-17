Visita difícil? Bahia completa 32 anos sem vencer o Flamengo no Maracanã

Último Flamengo x Bahia no Maracanã aconteceu em maio de 2025 - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

Na briga pelas primeiras posições da tabela do Brasileirão, o Esporte Clube Bahia tem um desafio que não é superado há 32 anos. O próximo adversário do Tricolor, no próximo domingo, 19, será o Flamengo, no Maracanã, uma combinação que não resulta em triunfo desde 1994.

No geral, o Bahia tem enormes problemas quando enfrenta o Flamengo como visitante. Em 23 jogos durante a história, o Tricolor levou a melhor apenas em 3, com 5 empates e 15 derrotas. Fora de casa, o Tricolor marcou 16 gols (0,7 g/j) e sofreu 44 gols (1,91 g/j). Os dados são do site oGol.

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Última vitória do Bahia contra o Flamengo no Maracanã

Para conquistar os três pontos no domingo, o Bahia terá que superar um tabu de 32 anos e vencer o Flamengo no Maracanã.

O último trunfo do Bahia contra o Flamengo no Maracanã foi na 2ª fase da Série A de 1994, quando venceu por 1 a 0, com gol de Zé Roberto.

No Campeonato Brasileiro de 1994, o Bahia chegou até a fase quartas de final e foi eliminado pelo Palmeiras. Já o Flamengo foi mal na segunda fase e sequer chegou ao mata-mata.

O elenco do Bahia em 1994 tinha como titular o goleiro Jean, além de nomes como Ueslei, Marcelo Ramos e Raudinei. Outro grande destaque foi Lima Sergipano, meia que esteve no clube em 1991 e 1999 e ganhou a alcunha de 'Canhão do Fazendão'.

Em 1996, o Bahia ainda voltou a vencer o Flamengo por 1 a 0, mas o jogo foi disputado em São Januário.

Campo hostil

O problema não tem sido somente o Flamengo. A última vez que o Bahia venceu qualquer partida disputada no Maracanã foi pela 22ª rodada do Brasileirão 2014, quando superou o Botafogo por 3 a 2. Ou seja, são 12 anos sem voltar para Salvador sorrindo após jogar no campo mais famoso do Brasil.



15 anos da última vitória fora de casa

Se vencer o Flamengo no Maracanã faz 30 anos, a última vitória do Bahia como visitante contra o Rubro-Negro carioca é um pouco mais recente. Em 2011, o Tricolor conquistou um triunfo por 3 a 1, em jogo disputado no Estádio Nilton Santos.

No duelo de 2011, o Bahia abriu o placar com o zagueiro Titi, enquanto o Flamengo empatou pouco depois com Renato Abreu. Ainda no primeiro tempo, o lateral Dodô e o atacante Souza sacramentaram o triunfo por 3 a 1.

Visita difícil

Desde a vitória em 2011, o Bahia foi ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo outras 12 vezes e nunca mais venceu. São 10 derrotas e 2 empates. Desde 2017, o Tricolor não sabe o que é sequer pontuar contra o adversário carioca.

A melhor oportunidade que o Bahia teve de vencer o Flamengo foi em 2020, quando o time carioca teve Gabigol expulso com apenas 10 minutos de jogo. O Tricolor, jogando com um a mais, vencia por 3 a 2 até os 37 minutos do segundo tempo, mas levou a virada por 4 a 3 no final.

Curiosamente, na ocasião, o técnico do Flamengo era Rogério Ceni, hoje comandante do Bahia.

Tabu quebrado há poucos meses

Em outubro do ano passado, o Bahia novamente contou com uma expulsão cedo para o lado do Flamengo e conseguiu vencer por 1 a 0, em jogo disputado na Arena Fonte Nova. O resultado deu fim a uma sequência de 12 derrotas consecutivas (contando todos os mandos) contra o time carioca.

Além disso, o resultado representou também a primeira vitória de Rogério Ceni contra o Flamengo desde que deixou o clube em 2021.

Brasileirão 2026

Flamengo e Bahia se enfrentam no próximo domingo, 19, às 19h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 12ª rodada do Brasileirão.

As duas equipes somam 20 pontos na competição, com o Flamengo levando a melhor no saldo de gols e ocupando o segundo lugar, enquanto o Bahia é o quinto colocado.