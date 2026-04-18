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Corinthians visita o Vitória em busca de manter sequência sem sofrer gols

Vitória é confronto direto importante na luta contra a zona de rebaixamento

Luan Julião
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Vitória X Corinthians no Barradão
Vitória X Corinthians no Barradão -

O Corinthians entra em campo neste sábado, 18, com um objetivo claro: transformar a boa fase defensiva sob o comando de Fernando Diniz em um resultado que ajude a equipe a se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão.

O desafio da vez será fora de casa, no Barradão, em Salvador, onde o Timão enfrenta o Vitória às 20h (de Brasília), pela 12ª rodada da competição. A partida ganha peso maior pelo momento da tabela: o clube soma 11 pontos em 11 jogos e aparece como o primeiro time fora da zona da degola, além de já ter sofrido 11 gols no campeonato.

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Desde a chegada de Diniz, há menos de dez dias, o Corinthians vive uma sequência positiva no sistema defensivo. Foram três partidas disputadas, duas pela Libertadores e uma pelo Brasileirão, sem sofrer gols, algo que não acontecia com frequência nas rodadas anteriores.

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O início dessa nova fase teve vitória por 2 a 0 sobre o Platense, fora de casa, pela estreia na competição continental. Depois, um empate sem gols contra o Palmeiras, na Neo Química Arena, em um clássico marcado por expulsões, mas com a defesa novamente sem ser vazada. Na sequência, mais um resultado positivo: 2 a 0 sobre o Santa Fe, também pela Libertadores, consolidando o bom momento defensivo.

Agora, o foco se volta totalmente para o Brasileirão. A partida em Salvador é vista como uma chance importante de dar um salto na tabela e ampliar a distância para a zona de risco. Ao mesmo tempo, um tropeço pode recolocar o time em situação delicada na classificação.

A expectativa interna é manter o padrão recente de solidez defensiva e, a partir disso, buscar um resultado que dê mais tranquilidade ao início do trabalho de Fernando Diniz no clube.

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Tags:

Brasileirão corinthians vitória

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