Técnico de time da NBA homenageia Oscar Schmidt em jogo

Oscar carrega Steve Kerr em jogo no Mundial de 86. - Foto: Reprodução

O técnico do time de basquete Golden State Warriors e lenda do NBA, Steve Kerr, fez uma homenagem a Oscar Schmidt, que morreu aos 68 anos, nesta sexta-feira ,17.

Na coletiva de imprensa antes do jogo contra o Suns, ele comentou que o brasileiro foi "um dos maiores arremessadores que vi na vida, não tinha medo de arremessar. Tinha um pouco da mentalidade do Stephen Curry, não pensava duas vezes".

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"Joguei contra ele no Mundial de 86, rompi meu LCA enfrentando o Brasil e ele me carregou nos braços até a saída da quadra, foi um gesto incrível. Eu admirava muito, fiquei triste com a notícia de hoje, apenas 68 anos de idade. Ele tem muitos fãs no Brasil, então, para nossos fãs brasileiros, em nome do Warriors, mandamos nossas condolências", disse.

Oscar expressou sua admiração pelo colega em seu discurso no Hall da Fama do basquete, em Springfield, nos Estados Unidos, em 2013. Ele lembrou que Kerr estava na Seleção Americana quando venceu o Campeonato Mundial em 1986, ao lado de David Robinson.

Partida

Lenda do basquete brasileiro, o ex-jogador Oscar Schmidt morreu na tarde desta sexta-feira, 17, aos 68 anos, após ser internado por um mal-estar no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), em São Paulo.

Em nota, a família de Oscar lamentou a morte e lembrou sua trajetória. "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do basquete mundial e uma figura de imenso significado humano e esportivo. Ao longo de mais de 15 anos, Oscar enfrentou com coragem, dignidade e resiliência a sua batalha contra um tumor cerebral, mantendo-se como exemplo de determinação, generosidade e amor à vida", diz o comunicado.