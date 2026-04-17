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DOENÇA RARA

Especialista explica a causa da morte de Oscar Schmidt; entenda

Lenda do basquete brasileiro faleceu nesta sexta-feira, 17, aos 68 anos

Gustavo Nascimento
Por

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Oscar Schmidt, considerado como o maior jogador de basquete da história do Brasil, morreu nesta sexta-feira, 17, aos 68 anos
Oscar Schmidt, considerado como o maior jogador de basquete da história do Brasil, morreu nesta sexta-feira, 17, aos 68 anos -

Oscar Schmidt, lenda do basquete brasileiro, faleceu aos 68 anos vítima de um tumor cerebral. Após lutar contra o câncer por mais de 15 anos, o ex-atleta sofreu um mal súbito nesta sexta-feira, 17, sendo encaminhado ao Hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba (SP), onde teve uma parada cardiorrespiratória.

Ive Lima, oncologista especialista em tumores do sistema nervoso central da clínica AMO, conversou com o portal A TARDE e explicou em detalhes a doença que atingiu Oscar Schmidt.

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Doença incomum

Segundo ela, esse tipo de tumor é raro, representando cerca de 3% dos casos de tumores malignos ao redor do mundo. No Brasil, são registrados cerca de 11 mil casos por ano. Como comparação, o câncer de pele não melanoma é o mais comum no país, com uma média de 200 mil casos registrados anualmente.

Ela também destaca que os tumores cerebrais costumam gerar grandes impactos aos pacientes: “Apesar de serem tumores pouco comuns, ele tem grande impacto funcional e social, porque muitas vezes acometem áreas responsáveis por funções básicas como fala, memória e movimento.”

Conheça os sintomas

Ainda de acordo com a especialista, os sintomas desse tipo de tumor vão variar com base na área do cérebro acometida. Segundo ela, em alguns casos, o problema pode ser confundido com um princípio de AVC (Acidente Vascular Cerebral).

“De forma geral, chama a atenção aquela dor de cabeça de início recente ou que mudou de padrão, náuseas e vômitos sem causa aparente, crises convulsivas, principalmente em adultos sem histórico prévio, uma fraqueza ou sensibilidade de um lado do corpo, alterações de fala, de visão, de equilíbrio e mudanças de comportamento”, declarou ela.

“O que precisa ficar claro é que esses sintomas podem estar presentes em outros diagnósticos, porém a persistência deles e a piora progressiva devem ser sinais de alerta para serem investigados”, acrescentou Ive Lima.

O que pode causar o tumor?

Segundo a médica, não é possível identificar uma causa específica na maioria dos casos. “Em geral, esses tumores resultam de alterações genéticas adquiridas ao longo da vida, sem uma única causa identificável”, explicou.

A especialista também conta que existem diversos tipos de tumores cerebrais, variando entre tumores benignos ou malignos. Segundo ela, cada tumor tem uma classificação molecularmente diferente, o que ajuda o oncologista a decidir o melhor tratamento para cada paciente.

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Tags:

Câncer Oscar Schmidt tumor

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