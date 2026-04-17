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POLÍTICA

Wagner e Lula dividem treino e bom humor: “Só cresce se postar”

Publicação que mostra os amigos em sintonia nos exercícios movimentou a manhã desta sexta-feira

Redação
Por Redação

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Lula e Wagner agitam internet com exercícios.
Lula e Wagner agitam internet com exercícios. -

O senador Jaques Wagner (PT) movimentou as redes sociais nesta sexta-feira, 17, ao compartilhar um momento de descontração e saúde ao lado do presidente Lula.

Em um vídeo que rapidamente viralizou, a dupla aparece focada na rotina de exercícios. Wagner utilizava o elíptico, enquanto o presidente mantinha o ritmo na esteira. O senador brincou com a máxima do mundo fitness digital: “Só cresce se postar, né?”.

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Além de manter a forma, o encontro serviu para colocar a “fofoca em dia” e incentivar os seguidores a espantarem o sedentarismo. Durante participação na Caravana Federativa de Niterói (RJ), em março, o presidente Lula já havia ironizado boatos sobre sua condição física e a existência de supostos “clones”. Foi a vez de Wagner mostrar que está ativo.

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A interação foi recebida com entusiasmo pelos internautas, que destacaram a sintonia entre os líderes. Comentários como “máximo respeito por essa dupla” e “dupla retada” reforçaram o apoio dos seguidores. Entre uma articulação e outra, Wagner e Lula deram o exemplo de que o equilíbrio entre o trabalho e o bem-estar é essencial.

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Um post compartilhado por Jaques Wagner (@jaqueswagner)

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Tags:

combate ao sedentarismo exercícios físicos JAQUES WAGNER Lula redes sociais Saúde

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