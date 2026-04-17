Tagner Cerqueira consolida base em Camaçari com apoio de Ivandel Pires

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Anúncio ocorreu durante reunião de lideranças, consolidando união da base governista local - Foto: Divulgação

O cenário político de Camaçari registrou uma importante movimentação nesta quinta-feira, 16. O vereador Tagner Cerqueira (PT), atual líder do governo na Câmara Municipal, recebeu o apoio formal do colega de parlamento, Ivandel Pires, à candidatura para deputado estadual.

O anúncio ocorreu durante uma reunião de lideranças, consolidando a união da base governista local.

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O encontro não apenas selou o apoio a Tagner, mas também oficializou a aliança em torno da deputada federal Ivoneide Caetano (PT), que busca a reeleição em outubro.

O evento serviu como uma demonstração de força política, contando com a presença estratégica do prefeito Luiz Caetano (PT), além de diversos vereadores e articuladores regionais.

Expansão e alinhamento

Para Tagner Cerqueira, a adesão de Ivandel Pires é um reflexo do amadurecimento de sua caminhada, que tem extrapolado os limites de Camaçari. O parlamentar tem intensificado visitas a outras cidades baianas ao lado de Ivoneide Caetano, buscando capilaridade eleitoral.

No discurso, Tagner enfatizou a importância do alinhamento com as esferas estadual e federal.

"Estamos firmes nessa caminhada, crescendo a cada dia e prontos para conversar com as pessoas e mostrar que temos o melhor projeto para a Bahia ao lado do nosso governador Jerônimo, do ministro Rui Costa e do presidente Lula", declarou.

Com o grupo unificado, a estratégia governista em Camaçari agora foca na mobilização das bases populares para a campanha que se aproxima, apostando na continuidade do projeto político representado pelas siglas que compõem a sustentação do prefeito Caetano.