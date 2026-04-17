Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ELEIÇÕES

Tagner Cerqueira consolida base em Camaçari com apoio de Ivandel Pires

Líder do governo na Câmara fortalece pré-candidatura à Assembleia Legislativa

Rodrigo Tardio
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Anúncio ocorreu durante reunião de lideranças, consolidando união da base governista local
Anúncio ocorreu durante reunião de lideranças, consolidando união da base governista local -

O cenário político de Camaçari registrou uma importante movimentação nesta quinta-feira, 16. O vereador Tagner Cerqueira (PT), atual líder do governo na Câmara Municipal, recebeu o apoio formal do colega de parlamento, Ivandel Pires, à candidatura para deputado estadual.

O anúncio ocorreu durante uma reunião de lideranças, consolidando a união da base governista local.

Tudo sobre Eleições em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O encontro não apenas selou o apoio a Tagner, mas também oficializou a aliança em torno da deputada federal Ivoneide Caetano (PT), que busca a reeleição em outubro.

Leia Também:

Contratação de R$ 15 milhões é barrada em prefeitura baiana
Denúncia cita parentes de prefeita baiana em cargos estratégicos
Bahia Farm Show amplia estrutura e projeta recordes para 2026

O evento serviu como uma demonstração de força política, contando com a presença estratégica do prefeito Luiz Caetano (PT), além de diversos vereadores e articuladores regionais.

Expansão e alinhamento

Para Tagner Cerqueira, a adesão de Ivandel Pires é um reflexo do amadurecimento de sua caminhada, que tem extrapolado os limites de Camaçari. O parlamentar tem intensificado visitas a outras cidades baianas ao lado de Ivoneide Caetano, buscando capilaridade eleitoral.

No discurso, Tagner enfatizou a importância do alinhamento com as esferas estadual e federal.

"Estamos firmes nessa caminhada, crescendo a cada dia e prontos para conversar com as pessoas e mostrar que temos o melhor projeto para a Bahia ao lado do nosso governador Jerônimo, do ministro Rui Costa e do presidente Lula", declarou.

Com o grupo unificado, a estratégia governista em Camaçari agora foca na mobilização das bases populares para a campanha que se aproxima, apostando na continuidade do projeto político representado pelas siglas que compõem a sustentação do prefeito Caetano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alianças políticas camaçari Política vereadores

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Anúncio ocorreu durante reunião de lideranças, consolidando união da base governista local
Play

“Nunca duvidei”, diz Geraldo Júnior após confirmação de vice

Anúncio ocorreu durante reunião de lideranças, consolidando união da base governista local
Play

Flávio Bolsonaro não vai aceitar ficar sem palanque na Bahia, diz Wagner

Anúncio ocorreu durante reunião de lideranças, consolidando união da base governista local
Play

Em meio a impasse, Otto não descarta o PSD na chapa governista

Anúncio ocorreu durante reunião de lideranças, consolidando união da base governista local
Play

Dancinhas e pai na UTI: por que postura de Flávio Bolsonaro virou alvo de críticas

x