Tagner Cerqueira assume vaga no Diretório Nacional do PT

Tagner (de verde) ao lado de dirigentes e representantes do PT - Foto: Divulgação

O vereador de Camaçari, Tagner Cerqueira (PT), líder do governo Caetano (PT) na Câmara Municipal, foi empossado como membro do Diretório Nacional do PT durante o 17º Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores, em Brasília. O edil foi um dos oito nomes escolhidos para fazer parte da diretoria nacional.

“Assumo mais um desafio da nossa vida política e agradeço a confiança desse grupo político, do governo do PT, sobre a liderança de Romênio [Romênio Pereira], do nosso prefeito Caetano e da deputada Ivoneide. É Camaçari de novo representando o PT da Bahia, no Brasil. Estamos juntos, e vamos para a tarefa principal que é reeleger o presidente Lula” , disse Tagner.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Diversos nomes do PT participaram do encontro, realizado em Brasília entre os dias 1º e 3 de agosto, incluindo o presidente Luís Inácio Lula da Silva, que reforçou aos presentes o desejo de fazer "o melhor governo que esse país já teve" e reconheceu que, na disputa política contra a extrema direita, o PT deve estreitar a comunicação com os trabalhadores.

“É preciso fazer com que o povo compreenda uma narrativa sobre o que é democracia. Porque a democracia, para o povo, nós temos que ser claros: não é ele ter o direito de votar, não é ele ter o direito de escolher um deputado. Isso é importante, mas a democracia tem que dar para o povo alguma coisa prática, material”, ponderou. “Ele quer trabalhar e ter um bom emprego, ele quer comer e ter boa comida, ele quer morar e ter boa moradia, ele quer estudar”,