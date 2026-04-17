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BOLADA

Deputado baiano destina quase meio milhão em emenda a time de futebol

Leur Lomanto Júnior é presidente do Jequié

Redação
Por Redação

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Parlamentar foi eleito por unanimidade com 36 votos para a presidência da CCJ da Câmara.
Parlamentar foi eleito por unanimidade com 36 votos para a presidência da CCJ da Câmara. -

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, o baiano Leur Lomanto Júnior (União) destinou R$ 490 mil em emenda parlamentar ao clube Associação Desportiva de Jequié (ADJ), o qual ele é presidente de honra.

O deputado foi presidente do clube até outubro de 2025, quando o cargo foi passado para Eduardo Pax e ele se tornou presidente de honra.

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De acordo com informações da coluna de Tácio Lorran, do Metrópoles, o valor está empenhado, ou seja, reservado para que o pagamento seja realizado. O objetivo descrito na peça orçamentária é apoiar ações voltadas ao desenvolvimento do futebol.

"Sem irregularidade"

Ao ser questionado pela reportagem do portal, o deputado negou qualquer irregularidade. “Trata-se de uma entidade sediada no município de Jequié, no interior do estado da Bahia, que atua na promoção e no desenvolvimento do futebol feminino e masculino”, destacou.

Lomanto Júnior ressaltou, ainda, que não exerce qualquer cargo de gestão na associação e que o título de presidente de honra foi apenas “uma homenagem simbólica, em reconhecimento aos serviços já prestados ao clube, sem qualquer função administrativa”.

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Já o Ministério do Esporte, pasta a qual a emenda está vinculada, ressaltou que a responsabilidade de decidir qual instituição será beneficiada pela emenda é de critério exclusivo do autor.

O ministério também afirmou que a proposta ainda está em análise técnica. “Somente após concluída a análise, é que os instrumentos de parceria são celebrados e as transferências de valores realizadas”, afirmou.

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Tags:

Associação Desportiva de Jequié Emenda Parlamentar Leur Lomanto Júnior Ministerio do Esporte

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