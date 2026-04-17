POLÍTICA
Prisão de ex-deputado Uldurico Júnior gera reação no PSDB da Bahia
Uldurico Júnior havia se filiado ao PSDB no último dia da janela partidária, em 4 de abril
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O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS) e um dos principais nomes do PSDB na Bahia, vereador Carlos Muniz, se manifestou após a prisão do ex-deputado federal Uldurico Júnior, na quinta-feira, 16, no âmbito da Operação Duas Rosas, deflagrada pelo Ministério Público da Bahia (MPBA).
O ex-parlamentar, que fazia parte dos quadros do MDB, se filiou ao PSDB no último dia da janela partidária, em 4 de abril . Derrotado nas eleições à Prefeitura de Teixeira de Freitas, em 2024, Uldurico tinha como objetivo disputar uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) , em outubro deste ano.
Ao portal A TARDE, nesta sexta-feira, 17, o chefe do Legislativo soteropolitano afirmou que o partido não estava sabendo do fato, mas defendeu que Uldurico Júnior tenha direito a ampla defesa. Sobre a eventual candidatura do ex-MDB à Alba, declarou que o partido vai aguardar os próximos fatos antes de bater o martelo.
"O partido não estava sabendo do fato. A lei é muito clara: todos os acusados, quem quer que seja, têm o direito de ampla defesa, que ainda o mesmo não obteve. Vamos ver os próximos fatos para que o partido tome qualquer decisão sobre a candidatura dele", afirmou o presidente da Câmara.
Defesa diz que prisão foi precipitada
A defesa do ex-deputado federal Uldurico Júnior (PSDB) se manifestou após a prisão preventiva do parlamentar, na quinta-feira, 16, no âmbito da Operação Duas Rosas, deflagrada pelo Ministério Público da Bahia (MPBA).
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Segundo as investigações, o ex-parlamentar teria negociado com uma organização criminosa o recebimento de R$ 2 milhões para facilitar a fuga de 16 internos do Conjunto Penal de Eunápolis, ocorrida em dezembro de 2024.
Em nota divulgada à imprensa, apesar de encarar com "serenidade e respeito" as decisões judiciais, a defesa ressaltou estranheza com o fato de "passados quase dois anos, somente agora tenham sido determinadas medidas dessa natureza, o que evidencia possível afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade".
Conforme ainda os advogados, a prisão do ex-parlamentar "não pode ser conduzida de forma açodada, tampouco excessivamente tardia, sob pena de comprometer o próprio sistema de justiça do Estado".
Prisão
O ex-deputado federal Uldurico Júnior foi preso preventivamente na manhã desta quinta-feira, 16, durante a Operação Duas Rosas. Segundo as investigações, o ex-parlamentar teria negociado com uma organização criminosa o recebimento de R$ 2 milhões para facilitar a fuga de 16 internos do Conjunto Penal de Eunápolis, ocorrida em dezembro de 2024.
Entre os fugitivos está Ednaldo Pereira de Souza, conhecido como “Dada”, apontado como liderança do Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), facção com atuação regional e ligação com o Comando Vermelho. De acordo com o MPBA, mesmo fora do estado, ele continuaria comandando ações criminosas na região de Eunápolis.
Além do mandado de prisão contra Uldurico Jr., também foram cumpridas ordens de busca e apreensão em Salvador, Camaçari, Teixeira de Freitas, Eunápolis e Porto Seguro. As medidas atingem ainda um ex-vereador de Eunápolis e um advogado.
Por que Uldurico Júnior foi preso?Uldurico Júnior foi preso preventivamente na Operação Duas Rosas, acusado de negociar R$ 2 milhões com uma organização criminosa para facilitar a fuga de 16 detentos do Conjunto Penal de Eunápolis.
Qual a posição do PSDB sobre a prisão de Uldurico Júnior?O PSDB, através do presidente Carlos Muniz, declarou que desconhecia as acusações e defendeu o direito do ex-deputado à ampla defesa, aguardando desdobramentos para decidir sobre sua candidatura.
Como Uldurico Júnior se tornou membro do PSDB?Uldurico Júnior se filiou ao PSDB no último dia da janela partidária, em 4 de abril, após ter sido membro do MDB.
O que a defesa de Uldurico Júnior diz sobre a prisão?A defesa considera a prisão precipitada e estranha, questionando o timing das ações do MPBA e defendendo que a justiça deve ser conduzida com razoabilidade e proporcionalidade.
Quais outras pessoas estão envolvidas na Operação Duas Rosas?Além de Uldurico Júnior, a operação também resultou em mandados de busca e apreensão que afetaram um ex-vereador de Eunápolis e um advogado, com ações em várias cidades baianas.
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