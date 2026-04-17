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POLÍTICA

Prisão de ex-deputado Uldurico Júnior gera reação no PSDB da Bahia

Uldurico Júnior havia se filiado ao PSDB no último dia da janela partidária, em 4 de abril

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em

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Ex-deputado federal Uldurico Júnior (MDB)
Ex-deputado federal Uldurico Júnior (MDB) -

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS) e um dos principais nomes do PSDB na Bahia, vereador Carlos Muniz, se manifestou após a prisão do ex-deputado federal Uldurico Júnior, na quinta-feira, 16, no âmbito da Operação Duas Rosas, deflagrada pelo Ministério Público da Bahia (MPBA).

O ex-parlamentar, que fazia parte dos quadros do MDB, se filiou ao PSDB no último dia da janela partidária, em 4 de abril . Derrotado nas eleições à Prefeitura de Teixeira de Freitas, em 2024, Uldurico tinha como objetivo disputar uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) , em outubro deste ano.

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Ao portal A TARDE, nesta sexta-feira, 17, o chefe do Legislativo soteropolitano afirmou que o partido não estava sabendo do fato, mas defendeu que Uldurico Júnior tenha direito a ampla defesa. Sobre a eventual candidatura do ex-MDB à Alba, declarou que o partido vai aguardar os próximos fatos antes de bater o martelo.

"O partido não estava sabendo do fato. A lei é muito clara: todos os acusados, quem quer que seja, têm o direito de ampla defesa, que ainda o mesmo não obteve. Vamos ver os próximos fatos para que o partido tome qualquer decisão sobre a candidatura dele", afirmou o presidente da Câmara.

Defesa diz que prisão foi precipitada

A defesa do ex-deputado federal Uldurico Júnior (PSDB) se manifestou após a prisão preventiva do parlamentar, na quinta-feira, 16, no âmbito da Operação Duas Rosas, deflagrada pelo Ministério Público da Bahia (MPBA).

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Segundo as investigações, o ex-parlamentar teria negociado com uma organização criminosa o recebimento de R$ 2 milhões para facilitar a fuga de 16 internos do Conjunto Penal de Eunápolis, ocorrida em dezembro de 2024.

Em nota divulgada à imprensa, apesar de encarar com "serenidade e respeito" as decisões judiciais, a defesa ressaltou estranheza com o fato de "passados quase dois anos, somente agora tenham sido determinadas medidas dessa natureza, o que evidencia possível afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade".

Conforme ainda os advogados, a prisão do ex-parlamentar "não pode ser conduzida de forma açodada, tampouco excessivamente tardia, sob pena de comprometer o próprio sistema de justiça do Estado".

Prisão

O ex-deputado federal Uldurico Júnior foi preso preventivamente na manhã desta quinta-feira, 16, durante a Operação Duas Rosas. Segundo as investigações, o ex-parlamentar teria negociado com uma organização criminosa o recebimento de R$ 2 milhões para facilitar a fuga de 16 internos do Conjunto Penal de Eunápolis, ocorrida em dezembro de 2024.

Deputado Uldurico Jr (MDB), à época, no plenário da Câmara dos Deputados
Deputado Uldurico Jr (MDB), à época, no plenário da Câmara dos Deputados | Foto: Paulo Sergio

Entre os fugitivos está Ednaldo Pereira de Souza, conhecido como “Dada”, apontado como liderança do Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), facção com atuação regional e ligação com o Comando Vermelho. De acordo com o MPBA, mesmo fora do estado, ele continuaria comandando ações criminosas na região de Eunápolis.

Além do mandado de prisão contra Uldurico Jr., também foram cumpridas ordens de busca e apreensão em Salvador, Camaçari, Teixeira de Freitas, Eunápolis e Porto Seguro. As medidas atingem ainda um ex-vereador de Eunápolis e um advogado.

Por que Uldurico Júnior foi preso?

Uldurico Júnior foi preso preventivamente na Operação Duas Rosas, acusado de negociar R$ 2 milhões com uma organização criminosa para facilitar a fuga de 16 detentos do Conjunto Penal de Eunápolis.

Qual a posição do PSDB sobre a prisão de Uldurico Júnior?

O PSDB, através do presidente Carlos Muniz, declarou que desconhecia as acusações e defendeu o direito do ex-deputado à ampla defesa, aguardando desdobramentos para decidir sobre sua candidatura.

Como Uldurico Júnior se tornou membro do PSDB?

Uldurico Júnior se filiou ao PSDB no último dia da janela partidária, em 4 de abril, após ter sido membro do MDB.

O que a defesa de Uldurico Júnior diz sobre a prisão?

A defesa considera a prisão precipitada e estranha, questionando o timing das ações do MPBA e defendendo que a justiça deve ser conduzida com razoabilidade e proporcionalidade.

Quais outras pessoas estão envolvidas na Operação Duas Rosas?

Além de Uldurico Júnior, a operação também resultou em mandados de busca e apreensão que afetaram um ex-vereador de Eunápolis e um advogado, com ações em várias cidades baianas.

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Operação Duas Rosas psdb Uldurico Júnior

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