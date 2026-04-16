Uldurico Júnior, um exemplo que nos chega pelos fundos do esgoto
Enquanto Adolfo Menezes alerta para o avanço do crime organizado na política, o caso Uldurico Júnior marca um precedente policial na Bahia
Duas vezes vereador em Campo Formoso, onde também foi prefeito, no quinto mandato de deputado estadual, Adolfo Menezes (PSD) sempre estrilou um fato: o crime organizado está cada vez mais infiltrado na política, algo estampadamente visível.
Mas, político oficialmente acusado de fazer pacto com o crime organizado, o ex-deputado federal Uldurico Júnior faz história. É a primeira vez que alguém é alvo de ação policial exatamente por celebrar tais pactos.
Em 2024, Uldurico disputou a prefeitura de Teixeira de Freitas. Perdeu para o prefeito Marcelo Belitardo (UB) de goleada, 51.156 (64,27%) contra 18.13o (22,78%). Ou seja, foi derrotado duas vezes, nas urnas e, o pior, também na vida.
Vai dar o quê? – O toma lá, dá cá, já dissemos e repetimos, é do jogo político. Toma lá teus votos, dá cá minha escola, minha estrada ou meu emprego. O dá cá só descamba para o imoral quando é para o bolso.
Agora, imagine a enrascada em que Uldurico se meteu. Fez acordo com criminosos carimbados e de lá eles deram o recado: toma lá teus votos. Uldurico daria o que a título de compensação?
Infelizmente, Adolfo Menezes está certo. E o pior: cada dia mais se agravando. É Uldurico cá, mas por lá o senador Alessandro Vieira (MDB-SE), no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, pede o indiciamento de três ministros do STF e do procurador-geral da República. O crime organizado agradece. E quem perde é o Brasil.
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Azul consegue unir Conquista ao anunciar redução em voos
Ao anunciar que, a partir de junho, os voos que faz entre Belo Horizonte, Vitória da Conquista e Salvador terão uma significativa redução de vagas, tirando uma aeronave de 68 lugares, por outra de apenas 9, a Azul conseguiu um milagre em Conquista, unir todos os lados, políticos, religiosos e por aí, contra.
O deputado estadual Zé Raimundo (PT) disse que já levou o assunto ao secretário Maurício Bacelar (Turismo) e também ao governador Jerônimo.
– Não é possível isso. Já é um absurdo a Latam e a Gol, que operam quatro voos diários para São Paulo, cobrando R$ 800 ida e volta, enquanto a Azul cobra R$ 1.500, R$ 1.600. Agora ainda vem essa, botar um Cesna de apenas nove lugares. Se isso acontecer, eu não embarco nunca. Prefiro ir de jegue.
Zé Raimundo lembra que a Azul está em recuperação judicial, um complicador, mas luta para o pior não acontecer.
Nova derrota para Elmar
A derrota do deputado Elmar Nascimento (UB), na disputa pela vaga de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), para o deputado Odair Cunha (PT-MG), foi em Brasília, mas falou mais alto em Campo Formoso, onde o irmão, Elmo, é prefeito.
Dizem lá que a urucubaca montou nele. Estava cotado para a presidência da Câmara, perdeu, viu a Operação Overclean passar perto e agora perde essa.
A Alba bota na praça mais dois livros livros gratuitos
A Bienal do Livro começou no Centro de Convenções de Salvador ontem, mas também ontem, na Alba, onde a literatura está sempre na ordem do dia, foram lançados dois livros gratuitos, ‘Um Oposicionista na Política Baiana’, de Joandina Carvalho, sobre a vida do ex-deputado Paulo Jackson, e ‘Os Comunistas Estão Chegando’, do jornalista Emiliano José.
Fala Joandina:
– Esta edição vem com textos novos, incluindo discursos que consideramos importantes, feitos em 2000, antes da morte dele. A ideia é levar o livro para escolas, como forma de inspirar as novas gerações.
Fala Emiliano:
– Acho uma excelente iniciativa da Alba estimular a leitura, incentivar que as pessoas valorizem o livro físico, aquele que você pega, folheia, cria uma relação de carinho. Ao promover esse acesso, a Alba presta um grande serviço à cultura.
REGISTROS
Energia da Cultura
A Bahia está na rota da Caravana Energia da Cultura, que amplia o acesso à formação e ao financiamento cultural no País, oferecendo mentorias e workshops presenciais pelo interior e aulas on-line gratuitas para artistas e produtores culturais. Na Bahia, haverá workshops em Simões Filho e Santo Antônio de Jesus.
Aeroporto na pauta
A Comissão de Defesa do Consumidor da Alba aprovou a realização de audiência pública para discutir a cobrança no Aeroporto de Salvador. O sistema Kiss & Fly permite 10 minutos de gratuidade aos veículos parados para embarque e desembarque. Após isso, cobra R$ 18, o que, segundo Junior Muniz (PT), autor da proposta, prejudica os trabalhadores.
Dirceu fica
O empresário Dirceu di Domenico apresentou recurso no STJ para livrar-se da Operação Faroeste, mas o ministro Og Fernandes rejeitou. Ele fica na lista dos acusados de grilagem de terras e vendas de sentenças. A notícia bateu forte no oeste.
Universidades na Alba
A deputada Olívia Santana (PCdoB) pilota, hoje (10h), sessão especial na Alba para celebrar os 80 anos da Ufba e os 50 da Uefs.
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