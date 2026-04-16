Uldurico Júnior, um exemplo que nos chega pelos fundos do esgoto

Deputado Uldurico Jr (MDB) - Foto: Paulo Sergio | Câmara dos Deputados

Duas vezes vereador em Campo Formoso, onde também foi prefeito, no quinto mandato de deputado estadual, Adolfo Menezes (PSD) sempre estrilou um fato: o crime organizado está cada vez mais infiltrado na política, algo estampadamente visível.

Mas, político oficialmente acusado de fazer pacto com o crime organizado, o ex-deputado federal Uldurico Júnior faz história. É a primeira vez que alguém é alvo de ação policial exatamente por celebrar tais pactos.

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Em 2024, Uldurico disputou a prefeitura de Teixeira de Freitas. Perdeu para o prefeito Marcelo Belitardo (UB) de goleada, 51.156 (64,27%) contra 18.13o (22,78%). Ou seja, foi derrotado duas vezes, nas urnas e, o pior, também na vida.

Vai dar o quê? – O toma lá, dá cá, já dissemos e repetimos, é do jogo político. Toma lá teus votos, dá cá minha escola, minha estrada ou meu emprego. O dá cá só descamba para o imoral quando é para o bolso.

Agora, imagine a enrascada em que Uldurico se meteu. Fez acordo com criminosos carimbados e de lá eles deram o recado: toma lá teus votos. Uldurico daria o que a título de compensação?

Infelizmente, Adolfo Menezes está certo. E o pior: cada dia mais se agravando. É Uldurico cá, mas por lá o senador Alessandro Vieira (MDB-SE), no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, pede o indiciamento de três ministros do STF e do procurador-geral da República. O crime organizado agradece. E quem perde é o Brasil.

Azul consegue unir Conquista ao anunciar redução em voos

Ao anunciar que, a partir de junho, os voos que faz entre Belo Horizonte, Vitória da Conquista e Salvador terão uma significativa redução de vagas, tirando uma aeronave de 68 lugares, por outra de apenas 9, a Azul conseguiu um milagre em Conquista, unir todos os lados, políticos, religiosos e por aí, contra.

O deputado estadual Zé Raimundo (PT) disse que já levou o assunto ao secretário Maurício Bacelar (Turismo) e também ao governador Jerônimo.

– Não é possível isso. Já é um absurdo a Latam e a Gol, que operam quatro voos diários para São Paulo, cobrando R$ 800 ida e volta, enquanto a Azul cobra R$ 1.500, R$ 1.600. Agora ainda vem essa, botar um Cesna de apenas nove lugares. Se isso acontecer, eu não embarco nunca. Prefiro ir de jegue.

Zé Raimundo lembra que a Azul está em recuperação judicial, um complicador, mas luta para o pior não acontecer.

Nova derrota para Elmar

A derrota do deputado Elmar Nascimento (UB), na disputa pela vaga de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), para o deputado Odair Cunha (PT-MG), foi em Brasília, mas falou mais alto em Campo Formoso, onde o irmão, Elmo, é prefeito.

Dizem lá que a urucubaca montou nele. Estava cotado para a presidência da Câmara, perdeu, viu a Operação Overclean passar perto e agora perde essa.

A Alba bota na praça mais dois livros livros gratuitos

A Bienal do Livro começou no Centro de Convenções de Salvador ontem, mas também ontem, na Alba, onde a literatura está sempre na ordem do dia, foram lançados dois livros gratuitos, ‘Um Oposicionista na Política Baiana’, de Joandina Carvalho, sobre a vida do ex-deputado Paulo Jackson, e ‘Os Comunistas Estão Chegando’, do jornalista Emiliano José.

Fala Joandina:

– Esta edição vem com textos novos, incluindo discursos que consideramos importantes, feitos em 2000, antes da morte dele. A ideia é levar o livro para escolas, como forma de inspirar as novas gerações.

Fala Emiliano:

– Acho uma excelente iniciativa da Alba estimular a leitura, incentivar que as pessoas valorizem o livro físico, aquele que você pega, folheia, cria uma relação de carinho. Ao promover esse acesso, a Alba presta um grande serviço à cultura.

REGISTROS

Energia da Cultura

A Bahia está na rota da Caravana Energia da Cultura, que amplia o acesso à formação e ao financiamento cultural no País, oferecendo mentorias e workshops presenciais pelo interior e aulas on-line gratuitas para artistas e produtores culturais. Na Bahia, haverá workshops em Simões Filho e Santo Antônio de Jesus.

Aeroporto na pauta

A Comissão de Defesa do Consumidor da Alba aprovou a realização de audiência pública para discutir a cobrança no Aeroporto de Salvador. O sistema Kiss & Fly permite 10 minutos de gratuidade aos veículos parados para embarque e desembarque. Após isso, cobra R$ 18, o que, segundo Junior Muniz (PT), autor da proposta, prejudica os trabalhadores.

Dirceu fica

O empresário Dirceu di Domenico apresentou recurso no STJ para livrar-se da Operação Faroeste, mas o ministro Og Fernandes rejeitou. Ele fica na lista dos acusados de grilagem de terras e vendas de sentenças. A notícia bateu forte no oeste.

Universidades na Alba

A deputada Olívia Santana (PCdoB) pilota, hoje (10h), sessão especial na Alba para celebrar os 80 anos da Ufba e os 50 da Uefs.