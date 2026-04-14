Caindo nas pesquisas, Lula muda o discurso. Vai lembrar a herança

Presidente Lula (PT) - Foto: Ricardo Stuckert | PR

A pesquisa do Datafolha publicada no fim de semana acendeu o pisca-alerta dos aliados de Lula, que aparece com 39% a 35%, mas no 2º turno dá Flávio Bolsonaro 46% e Lula 45%. O detalhe: todas as pesquisas mostram a oposição crescendo.

O pessoal da comunicação de Lula reuniu-se no fim de semana e decidiu mudar o tom. Vai mostrar com mais intensidade a herança maldita que veio da era Bolsonaro e o que isso gerou de problema, além de dizer o que fez, apesar dos pesares.

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Claro que a herança maldita de Bolsonaro é vasta. Ele, que sempre combateu o toma lá dá cá, não sabia que isso é do jogo político. E, como não sabia jogar o jogo, mas precisava, se arreganhou todo, botando as emendas parlamentares de R$ 5 milhões para R$ 50 milhões por ano.

Trump – Avaliou-se a grande proximidade e simpatia que os bolsonaristas têm por Donald Trump, presidente dos EUA, que, após promover guerras em terras alheias por se julgar juiz do mundo, agora dá porrada no papa, mais ainda, que o bispo norte-americano Robert Francis Prevost só tornou-se o papa Leão XIV por causa dele.

A ideia é aproximar Trump, de Flávio, que num dos primeiros atos internacionais como presidenciável foi a Israel prestar solidariedade. Seja como for, começou a trajetória da reta de chegada das urnas e, de agora em diante, o tiroteio vai rolar. Claro que ainda há arrumações políticas pendentes, mas o jogo está no começo.

Na Alba, só 2 deputados. Mas o clima deve esquentar hoje

É ano eleitoral e a Alba vem mantendo a tradição: funciona a passos lentos. Ontem, por exemplo, embora estivesse prevista uma sessão ordinária, só dois deputados estiveram presentes – Hilton Coelho (PSOL) e Luciano Ribeiro (UB).

Mas Hilton bota fé que hoje será outro papo. Está em pauta o projeto do governo que propõe um reajuste de 5,3% aos professores da rede estadual, que pedem 5,4%.

E faz diferença apenas 0,1 a menos? Segundo Hilton, sim.

– Faz diferença por causa do retroativo. De qualquer forma, é dinheiro dos professores, referente à data-base e ao segmento da ativa.

Já Luciano, que é o herdeiro da vaga de Alan Sanches (UB), falecido em janeiro, lamentou outro fato: “Não apareceu nenhum deputado da base governista”.

E nem da oposição, fora Hilton e ele, que não é candidato à reeleição. Entende-se.

Torres, uma mudança vazia

O ex-deputado federal Fernando Torres, que no governo de Rui Costa chegou a ocupar a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU), indicado por Otto Alencar, trocou o PSD pelo MDB e ontem causou agito na imprensa de Feira de Santana.

Ele está inelegível, condenado pela Justiça por ter fraudado a cota de gênero, o mesmo motivo que o levou a perder o mandato de vereador, conquistado em 2020.

Chico Buarque em Cuba faz a alegria dos baianos lá

Chico Buarque de Holanda sempre foi um simpatizante de Cuba e, depois que gravou ‘Yolanda’, junto com Simone, cuja autoria é do cubano Pablo Milanés, virou um semideus.

Pois ele está estes dias em Cuba para gravar em praça pública com artistas locais, fazendo a alegria dos conterrâneos de Fidel Castro e também de 40 baianos que estão em Havana por acaso, todos hospedados no Hotel Royalton, o mesmo em que o artista brasileiro está.

Luiz César, o dono da agência Alcance, que levou os baianos para lá, não esconde a satisfação com o momento.

– Se todas as vezes déssemos essa sorte, com certeza tudo seria muito melhor.

REGISTROS

Religião na escola 1

No bojo de 16 projetos que estão na pauta da CCJ da Alba, hoje (10h), há um que rende polêmica. É do deputado Samuel Júnior (PL), que proíbe a participação obrigatória de professores e estudantes em manifestações religiosas nas escolas públicas baianas.

Religião na escola 2

O projeto é antigo, foi apresentado em maio de 2022 e estava engavetado. O parecer do deputado Vítor Bonfim (PSB) é contra. Diz Samuel que festas juninas misturam cultura e religião e que desobrigar pessoas de participar não fere o estado laico. ‘Fere é quando obriga’.

Joandina e Emiliano

O Alba Cultural lançará, amanhã, dois livros: a 3ª edição de Um Oposicionista na Política da Bahia, de Joandina Carvalho, com a trajetória do ex-deputado Paulo Jackson, e Os Comunistas Estão Chegando, do jornalista Emiliano José.

Alerta em Abaíra

Abaíra, na Chapada Diamantina, também conhecida como a Terra da Cachaça, vive dias de apreensão. A ponte que interliga as comunidades de Ouro Verde e Curralinho está bem estragada, oferecendo riscos visíveis para pedestres e carros. O aviso está dado.