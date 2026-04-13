Trump x Papa Leão 14: a polêmica entre presidente dos EUA e pontífice

Leão 14 afirmou que não teme o governo americano - Foto: Brendan Smialowski | AFP e Divulgação

A polêmica entre o Papa Leão XIV e Donald Trump ganhou uma nova camada após o líder da Igreja Católica responder às críticas feitas pelo presidente dos Estados Unidos.

O que disse o papa?

Segundo o papa, sua atuação continuará centrada na defesa da paz e na divulgação da mensagem do Evangelho. O pontífice afirmou que não teme o governo americano.

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A declaração foi dada na segunda-feira, 13, durante o voo entre Roma e a Argélia, quando o pontífice conversou com jornalistas sobre as falas do presidente norte-americano publicadas horas antes nas redes sociais.

“Não tenho medo do governo Trump nem de proclamar em voz alta a mensagem do Evangelho, que acredito ser o que estou aqui para fazer, o que a Igreja está aqui para fazer”, afirmou.

Além disso, Leão XIV destacou que a Igreja não atua sob a lógica da política internacional tradicional e reforçou que sua missão é promover a paz.

“Nós não somos políticos, não olhamos para a política externa com a mesma perspectiva. Mas acreditamos na mensagem do Evangelho como construtores de paz”, disse.

Não acredito que a mensagem do Evangelho deva ser usada de forma indevida como algumas pessoas estão fazendo. Papa Leão XIV

Leão XIV afirmou que continuará se posicionando contra conflitos armados e incentivando soluções diplomáticas entre países.

“Vou continuar me posicionando de forma firme contra a guerra, buscando promover a paz, incentivando o diálogo e relações multilaterais entre os Estados para encontrar soluções justas para os problemas”, declarou.

Ele também mencionou o impacto humanitário das guerras em diferentes regiões do mundo. “Muitas pessoas estão sofrendo no mundo hoje. Muitas pessoas inocentes estão sendo mortas. E acredito que alguém precisa se levantar e dizer que há um caminho melhor”, disse.

Críticas de Trump

A fala de Leão XIV aconteceu após Donald Trump dizer que o pontífice é “fraco no combate ao crime” e “péssimo em política externa”. A declaração aconteceu em sua rede social, a Truth Social.

O presidente dos EUA também disse que não quer um papa que considere aceitável o Irã ter uma arma nuclear. “Eu não quero um ‘papa que ache tudo bem o Irã ter uma arma nuclear’”, escreveu.

Trump afirmou ainda preferir o irmão do pontífice, Louis, por ele ser alinhado ao movimento MAGA (Make America Great Again). “Eu gosto muito mais do irmão dele, Louis, do que dele, porque Louis é totalmente MAGA”, disse.

O movimento MAGA é uma corrente política populista, nacionalista e de direita nos Estados Unidos, impulsionada por Donald Trump desde 2016. Baseado em pautas conservadoras, na defesa de restrições à imigração e no antiglobalismo, o movimento busca reverter mudanças sociais e econômicas, priorizando fronteiras rígidas e um governo federal mais enxuto.

Em outro trecho, Trump atribuiu a eleição do papa à sua própria presença na Casa Branca: “Leão deveria ser grato porque, como todos sabem, ele foi uma surpresa chocante. Ele não estava em nenhuma lista para ser papa e só foi colocado lá pela Igreja porque era americano”.

Após fazer críticas ao papa, o presidente dos EUA, Donald Trump, publicou uma ilustração em que aparece vestido com roupas que remetem a Jesus. Na imagem, Trump está com a mão na cabeça de um homem, que aparenta estar doente.

Ele usa uma bata branca com um tecido vermelho por cima. A bandeira dos EUA e outras pessoas como um integrante do Exército e uma enfermeira fazem parte da ilustração.

Veja a imagem:

Donald Trump publicou uma ilustração em que aparece vestido com roupas que remetem a Jesus | Foto: Brendan Smialowski | AFP e Divulgação

Cessar-fogo

Antes disso, o papa disse sentir-se próximo do “amado povo libanês” e pediu um cessar-fogo. O apelo ocorreu com o conflito no Oriente Médio entrando em sua sétima semana. O pontífice também pediu o fim dos combates no Sudão.