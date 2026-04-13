Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Trump x Papa Leão 14: a polêmica entre presidente dos EUA e pontífice

Papa Leão 14 afirmou que não teme o governo americano

Edvaldo Sales
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Leão 14 afirmou que não teme o governo americano
Leão 14 afirmou que não teme o governo americano -

A polêmica entre o Papa Leão XIV e Donald Trump ganhou uma nova camada após o líder da Igreja Católica responder às críticas feitas pelo presidente dos Estados Unidos.

O que disse o papa?

Segundo o papa, sua atuação continuará centrada na defesa da paz e na divulgação da mensagem do Evangelho. O pontífice afirmou que não teme o governo americano.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A declaração foi dada na segunda-feira, 13, durante o voo entre Roma e a Argélia, quando o pontífice conversou com jornalistas sobre as falas do presidente norte-americano publicadas horas antes nas redes sociais.

Não tenho medo do governo Trump nem de proclamar em voz alta a mensagem do Evangelho, que acredito ser o que estou aqui para fazer, o que a Igreja está aqui para fazer”, afirmou.

Além disso, Leão XIV destacou que a Igreja não atua sob a lógica da política internacional tradicional e reforçou que sua missão é promover a paz.

“Nós não somos políticos, não olhamos para a política externa com a mesma perspectiva. Mas acreditamos na mensagem do Evangelho como construtores de paz”, disse.

Não acredito que a mensagem do Evangelho deva ser usada de forma indevida como algumas pessoas estão fazendo.
Papa Leão XIV

Leia Também:

Petróleo sobe 8% após falas de Trump sobre bloquear estreito de Ormuz
Estreito de Ormuz: ofensiva de Trump terá impactos no Brasil
Trump avança e anuncia bloqueio total do Estreito de Ormuz

Leão XIV afirmou que continuará se posicionando contra conflitos armados e incentivando soluções diplomáticas entre países.

“Vou continuar me posicionando de forma firme contra a guerra, buscando promover a paz, incentivando o diálogo e relações multilaterais entre os Estados para encontrar soluções justas para os problemas”, declarou.

Ele também mencionou o impacto humanitário das guerras em diferentes regiões do mundo. “Muitas pessoas estão sofrendo no mundo hoje. Muitas pessoas inocentes estão sendo mortas. E acredito que alguém precisa se levantar e dizer que há um caminho melhor”, disse.

Críticas de Trump

A fala de Leão XIV aconteceu após Donald Trump dizer que o pontífice é “fraco no combate ao crime” e “péssimo em política externa”. A declaração aconteceu em sua rede social, a Truth Social.

O presidente dos EUA também disse que não quer um papa que considere aceitável o Irã ter uma arma nuclear. “Eu não quero um ‘papa que ache tudo bem o Irã ter uma arma nuclear’”, escreveu.

Trump afirmou ainda preferir o irmão do pontífice, Louis, por ele ser alinhado ao movimento MAGA (Make America Great Again). “Eu gosto muito mais do irmão dele, Louis, do que dele, porque Louis é totalmente MAGA”, disse.

O movimento MAGA é uma corrente política populista, nacionalista e de direita nos Estados Unidos, impulsionada por Donald Trump desde 2016. Baseado em pautas conservadoras, na defesa de restrições à imigração e no antiglobalismo, o movimento busca reverter mudanças sociais e econômicas, priorizando fronteiras rígidas e um governo federal mais enxuto.

Em outro trecho, Trump atribuiu a eleição do papa à sua própria presença na Casa Branca: “Leão deveria ser grato porque, como todos sabem, ele foi uma surpresa chocante. Ele não estava em nenhuma lista para ser papa e só foi colocado lá pela Igreja porque era americano”.

Após fazer críticas ao papa, o presidente dos EUA, Donald Trump, publicou uma ilustração em que aparece vestido com roupas que remetem a Jesus. Na imagem, Trump está com a mão na cabeça de um homem, que aparenta estar doente.

Ele usa uma bata branca com um tecido vermelho por cima. A bandeira dos EUA e outras pessoas como um integrante do Exército e uma enfermeira fazem parte da ilustração.

Veja a imagem:

Donald Trump publicou uma ilustração em que aparece vestido com roupas que remetem a Jesus
Donald Trump publicou uma ilustração em que aparece vestido com roupas que remetem a Jesus | Foto: Brendan Smialowski | AFP e Divulgação

Cessar-fogo

Antes disso, o papa disse sentir-se próximo do “amado povo libanês” e pediu um cessar-fogo. O apelo ocorreu com o conflito no Oriente Médio entrando em sua sétima semana. O pontífice também pediu o fim dos combates no Sudão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Donald Trump Papa Leão XIV

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Leão 14 afirmou que não teme o governo americano
Play

Papa Leão deseja “feliz Páscoa” em português e volta a criticar guerra

Leão 14 afirmou que não teme o governo americano
Play

Ex-combatente baiano denuncia torturas contra brasileiros na Ucrânia

Leão 14 afirmou que não teme o governo americano
Play

Baiano escapa, mas mísseis retêm brasileiros no Catar; Dubai é rota de esperança

Leão 14 afirmou que não teme o governo americano
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

x