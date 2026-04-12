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Trump avança e anuncia bloqueio total do Estreito de Ormuz

Presidente americano faz nova ofensiva contra o Irã

Cássio Moreira
Por

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Donald Trump tenta nova ofensiva contra o Irã
Donald Trump tenta nova ofensiva contra o Irã -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, neste domingo, 12, que a Marinha do país iniciou, de maneira imediata, o processo de bloqueio do Estreito de Ormuz, além da interceptação das embarcações que tivessem passado pela região.

O anúncio, que aconteceu meio a mais uma tentativa de negociações entre Estados Unidos e Irã, foi feito em uma rede social. O chefe da Casa Branca afirmou que, apesar dos avanços nos diálogos, não foi possível chegar a um acordo sobre o programa nuclear do país asiático.

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"Com efeito imediato, a Marinha dos Estados Unidos, a melhor do mundo, iniciará o processo de BLOQUEIO de todos os navios que tentarem entrar ou sair do Estreito de Ormuz", escreveu o presidente americano.

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Fala recente

No sábado, 11, ao sair da Casa Branca para uma viagem para Miami, Trump falou sobre as tratativas com o Irã para chegar a um acordo de paz, encerrando o conflito entre as nações. O chefe de Estado, no entanto, se colocou na condição de 'vencedor' nos confrontos, independente do que fosse acordado.

“Independentemente do que aconteça, nós vencemos [...] Para mim, tanto faz se fizermos um acordo ou não", disparou o presidente.

Irã reage

Os iranianos reagiram ao posicionamento de Trump, logo após o anúncio do bloqueio do estreito. Em pronunciamento, o Guardiões da Revolução prometeram considerar qualquer aproximação militar como um gesto de fim ao cessar fogo proposto nos últimos dias.

"O inimigo ficará preso em um turbilhão mortal no estreito se der um passo em falso", escreveram em uma publicação no X, antigo Twitter.

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Donald Trump estados unidos Irã

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