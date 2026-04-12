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ELOGIO SINCERO

Trump elogia brasileiro durante UFC: “Bonito demais para ser lutador”

O atleta foi parado pelo presidente dos Estados Unidos

Franciely Gomes
Por

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Trump interagiu com o atleta após a luta
Trump interagiu com o atleta após a luta -

Donald Trump surpreendeu os internautas ao elogiar um lutador brasileiro neste sábado, 11. Presente durante o UFC 327, em Miami, o presidente dos Estados Unidos comentou sobre a beleza de Paulo Costa.

O atleta, que nocauteou o russo Azamat Murzakanov, foi cumprimentado pelo líder político dos EUA, que afirmou que ele “poderia ser um modelo” e era “bonito demais para ser um lutador”.

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Emocionado com a visita, o mineiro agradeceu Trump pelos feitos como presidente. “Obrigado por fazer o que você está fazendo”, disse ele. Em seguida, ele recebeu os elogios do político. “Você é um cara bonito. Você poderia ser um modelo. Você é bonito demais para ser um lutador”, disparou Trump.

O momento foi registrado por pessoas que estavam presentes no local e acabou viralizando na redes social ‘X’, o antigo Twitter, após ser compartilhado pelo assessor pessoal de Trump, Dan Sacavino.

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Tags:

Donald Trump estados unidos UFC

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