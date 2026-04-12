30 pessoas morrem pisoteadas após confusão em ponto turístico

A causa da confusão ainda não foi revelada - Foto: Reprodução | X

Cerca de 30 pessoas morreram pisoteadas durante uma visita ao Laferriere Citadel, também conhecido como Cidadela, no Haiti. A tragédia aconteceu neste sábado, 11, durante uma excursão de turistas para o local, que ocasionou um tumulto.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades locais ao ABC News, o número de vítimas pisoteadas pode ser ainda maior, pois dezenas de pessoas estão desaparecidas.

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Entretanto, ainda não há explicações sobre o que causou o tumulto durante a visita dos turistas ao local. O que se sabe até o momento é que o local estava lotado e enfrentava uma forte chuva durante a tragédia.

Comunicado das autoridades

Primeiro-ministro do Haiti, Alix Didier Fils-Aimé emitiu um comunicado oficial sobre a tragédia. Ele lamentou a morte das vítimas e prestou apoio aos familiares e amigos que estão lidando com o luto neste momento.

No post, ele afirmou que “expressa suas mais sinceras condolências às famílias enlutadas e assegura-lhes sua profunda solidariedade neste momento de luto e grande sofrimento”.