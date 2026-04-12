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Artemis II: piloto faz relato sobre viagem histórica à lua

Detalhes foram contados durante evento no Texas

Cássio Moreira
Por

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Tripulantes da Artemis II
Tripulantes da Artemis II -

O piloto da missão espacial Artemis II, que levou quatro tripulantes para uma viagem ao redor da lua, Victor Glover, chamou atenção ao fazer um relato sobre o voo, neste sábado, durante evento de boas-vindas no Texas.

Glover, que esteve acompanhado de mais três pessoas, afirmou não ter processado, até o momento, o que fez. O piloto ainda reforçou e pontuou ter "medo" de entender a viagem espacial conduzida por ele.

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"Eu ainda não processei o que fizemos, e tenho medo de começar a tentar", afirmou o piloto, que ainda agradeceu a Deus por ter tido a oportunidade de protagonizar a viagem, considerada histórica por conta dos desafios.

Próximos passos

A Nasa tem o objetivo de fazer mais duas viagens espaciais na mesma linha nos próximos anos. A primeira, Artemis III, deve acontecer em 2027, testando os chamados 'módulos lunares'.

Para essa missão, será usado o foguete do Sistema de Lançamento Espacial (SLS), lançado a partir da plataforma de lançamento 39B do Centro Espacial Kennedy.

A próxima etapa será em 2028, com a Artemis IV. O plano, considerado mais ousado, tem como meta levar humanos à superfície da lua.

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