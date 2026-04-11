Artemis II retorna à Terra após missão histórica; veja vídeo do pouso

Quatro astronautas da missão Artemis II foram retirados da cápsula Orion - Foto: Reprodução | Redes sociais NASA

Os quatro astronautas da missão Artemis II foram retirados da cápsula Orion por volta das 22h (horário de Brasília) desta sexta-feira, 10, cerca de duas horas após o pouso no Oceano Pacífico.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen foram resgatados por equipes da NASA e das forças armadas dos Estados Unidos e levados de helicóptero até o porta-aviões USS John P. Murtha.

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A bordo do navio, os tripulantes passarão por avaliações médicas pós-missão antes de seguirem para o Centro Espacial Johnson da NASA, em Houston, onde darão continuidade ao acompanhamento após o retorno à Terra.



Como foi o pouso

A cápsula Orion, da missão Artemis II, pousou no Oceano Pacífico às 21h07 (de Brasília) desta sexta-feira, próximo à costa de San Diego, nos Estados Unidos, encerrando a primeira missão tripulada ao redor da Lua em mais de 50 anos.

A etapa final foi marcada por uma desaceleração extrema. Em poucos minutos, a nave reduziu sua velocidade de mais de 40 mil km/h para cerca de 32 km/h antes do impacto controlado no mar.

A maior parte dessa redução aconteceu durante a reentrada na atmosfera, quando o atrito com o ar funciona como um “freio natural” e gera temperaturas superiores a 2.700 °C ao redor do escudo térmico.

🚨#BREAKING: Watch as massive cheers erupt as the Artemis II crew members are pulled from the capsule after safely returning to Earth reentering the atmosphere with an epic splashdown and completing their 10 day mission making history with a successful journey around the Moon pic.twitter.com/Q6QCiBJOH0 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 11, 2026

Missão histórica e o que vem agora

A Artemis II marca o retorno de missões tripuladas ao entorno da Lua desde o programa Apollo, encerrado nos anos 1970. Ao longo de cerca de dez dias, quatro astronautas percorreram mais de 1,1 milhão de quilômetros, na maior distância já viajada por humanos no espaço.

Diferentemente das missões Apollo, o objetivo não foi pousar na Lua, mas testar todos os sistemas necessários para futuras missões: a cápsula Orion, o foguete Space Launch System (SLS) e os protocolos de segurança para voos tripulados em espaço profundo.

A missão incluiu uma órbita ao redor da Lua e o retorno à Terra em alta velocidade, uma das manobras mais complexas da engenharia espacial. O sucesso dessa etapa é considerado fundamental para os próximos passos do programa.

Com os dados coletados, a NASA avança agora para a Artemis III, prevista para os próximos anos. A missão deve marcar o retorno de astronautas à superfície lunar, incluindo a primeira mulher e a primeira pessoa negra a pisar na Lua, e abrir caminho para uma presença mais contínua no satélite natural.