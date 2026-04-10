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FRANÇA

Menino de 9 anos é encontrado nu e desnutrido após um ano preso em van

Criança vivia entre fezes e lixo; pai afirma que o trancou para evitar internação psiquiátrica

Redação e AFP
Por Redação e AFP

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Prédio residencial onde o menino foi encontrado nu e desnutrido no pátio
Prédio residencial onde o menino foi encontrado nu e desnutrido no pátio -

Um cenário de horror foi descoberto pela polícia francesa na pequena localidade de Hagenbach, no noroeste da França. Um menino de nove anos foi resgatado na última segunda-feira após passar mais de um ano sequestrado pelo próprio pai dentro de uma van estacionada. Segundo o Ministério Público de Mulhouse, a criança foi encontrada nua, pálida, manifestamente desnutrida e já não conseguia andar devido ao longo período que passou sentada ou em posição fetal.

O alerta foi dado por uma vizinha que estranhou "barulhos de criança" vindos do veículo, que estava em um pátio privado. Ao destravarem a van, os agentes encontraram o menino deitado sobre um monte de lixo e perto de fezes.

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Motivação perturbadora

Em depoimento, o pai, de 43 anos, confessou que mantinha o filho trancado desde novembro de 2024. O motivo seria um conflito com sua companheira, de 37 anos, que "não queria o menino no apartamento" e pressionava para que ele fosse internado em um hospital psiquiátrico. O pai alegou que o trancou no veículo para "não interná-lo".

O menino relatou aos investigadores que seu último banho ocorreu no final de 2024 e que era obrigado a urinar em garrafas plásticas. Enquanto a criança sofria no veículo, o pai vivia no apartamento com a companheira e outras duas filhas, de 10 e 12 anos.

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Falha na vigilância escolar

A criança frequentou a escola até o período letivo de 2023-2024, mas o processo foi arquivado quando a família informou que ele seria educado em casa ("homeschooling"). Vizinhos relataram que o menino "desapareceu de um dia para o outro" sem levantar suspeitas imediatas.

O pai está em prisão preventiva. A madrasta também enfrenta acusações por não denunciar os maus-tratos e privação, embora negue saber que a criança estava reclusa no veículo. As autoridades francesas assumiram a custódia dos três menores da família, enquanto a investigação prossegue.

/ 4
  • O procurador público de Mulhouse, Nicolas Heitz, fala à imprensa após um menino ter sido encontrado nu e desnutrido sobre uma pilha de lixo em uma van onde era mantido trancado, em Hagenbach
  • Os gendarmes encontraram a criança em 6 de abril de 2026, após serem alertados por um morador local que ouviu "sons de criança"
  • Uma foto mostra um prédio residencial e uma área de estacionamento no local onde um menino foi encontrado
  • Prédio residencial onde o menino foi encontrado nu e desnutrido no pátio

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