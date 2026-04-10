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RESGATE

Associação de proteção aos animais resgata 250 cães amontoados em uma casa

Internautas chegaram a acreditar que se tratava de uma montagem feita por IA

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

10/04/2026 - 12:21 h

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Dezenas de cachorros cruzados com poodle
Dezenas de cachorros cruzados com poodle -

Uma associação de proteção animal do Reino Unido resgatou 250 cães encontrados em uma residência superlotada, em um caso que chamou atenção nas redes sociais pela imagem impressionante do local. A fotografia do resgate foi tão impactante que muitos internautas chegaram a acreditar que se tratava de uma montagem feita por inteligência artificial.

Na foto divulgada pela Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), dezenas de cães, em sua maioria cruzados com poodle e de pelagem bege, aparecem aglomerados dentro de um cômodo da casa, olhando em direção à câmera.

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Segundo a entidade, os próprios donos do imóvel acionaram a equipe de resgate após não conseguirem mais lidar com a quantidade de animais. Em nota, a RSPCA informou que o número de cães e as condições em que viviam se tornaram “incontroláveis” devido a circunstâncias familiares difíceis.

A organização não revelou detalhes sobre os responsáveis pelos animais, mas afirmou que eles são pessoas consideradas “extremamente vulneráveis”.

Ao comentar a repercussão da imagem, a instituição destacou que precisou negar rumores de que a fotografia havia sido criada por inteligência artificial, diante da quantidade de questionamentos recebidos nas redes.

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De acordo com a RSPCA, houve um aumento de 70% desde 2021 nos casos envolvendo residências com grande concentração de animais na Inglaterra e no País de Gales.

A entidade alerta que situações desse tipo podem estar associadas a problemas de saúde mental ou práticas inadequadas de criação, e ressalta que mesmo pessoas com boas intenções podem perder o controle sobre o número de animais.

Dos 250 cães encontrados, 87 ficaram sob responsabilidade da RSPCA, enquanto os demais foram encaminhados à organização Dogs Trust

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