MUNDO
Artemis 2: tripulação retorna à Terra; saiba como será o resgate no mar
Astronautas enfrentarão reentrada em alta velocidade e calor extremo
Por Victoria Isabel
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A missão Artemis II, primeira viagem tripulada ao redor da Lua em mais de 50 anos, está na reta final e tem retorno à Terra previsto para as 21h07 desta sexta-feira, 9, no Oceano Pacífico, próximo à costa de San Diego, nos Estados Unidos.
Antes da reentrada, os astronautas realizam uma série de revisões técnicas e conferem fatores como trajetória de retorno e condições climáticas para garantir uma descida segura.
Cerca de 20 minutos antes de entrar na atmosfera terrestre, o módulo de serviço da nave Orion será descartado. A cápsula então iniciará a reentrada em velocidade de aproximadamente 38 mil km/h, enfrentando temperaturas superiores a 2.700°C. Durante esse processo, a comunicação com a equipe em solo será interrompida por cerca de seis minutos.
Resgate no oceano
Na sequência, a Orion abrirá os paraquedas em etapas para desacelerar até o pouso no mar. Após o splashdown (pouso no oceano), equipes de resgate terão até duas horas para retirar a tripulação da cápsula.
Os astronautas serão levados de helicóptero ao navio militar USS John P. Murtha, onde passarão por avaliações médicas iniciais, antes de seguirem para o Centro Espacial Johnson, no Texas, para acompanhamento pós-missão.
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Missão Artemis II
A Artemis II marca o retorno de missões tripuladas ao entorno da Lua após mais de 50 anos e é um passo essencial para os próximos planos da NASA.
A missão prepara o terreno para o pouso lunar previsto para os próximos anos e integra uma estratégia mais ampla: estabelecer presença humana contínua no satélite natural e viabilizar futuras viagens a Marte.
Além do avanço científico, a corrida espacial atual também envolve interesses estratégicos e energéticos — incluindo o potencial do hélio-3, recurso abundante na Lua que pode revolucionar a produção de energia na Terra.
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