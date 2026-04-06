Artemis 2: Astronautas perdem sinal ao rodear o lado oculto da Lua

Missão Artemis 2 bate recorde histórico de distância da Terra - Foto: Divulgação | NASA

A missão Artemis 2, da NASA, registrou nesta segunda-feira, 6, um momento esperado, mas ainda assim simbólico: a perda temporária de comunicação com a Terra durante o sobrevoo da Lua.

O contato com a cápsula Orion foi interrompido por volta das 19h43 (horário de Brasília), quando a espaçonave alcançou o lado oculto do satélite natural, região que bloqueia completamente os sinais enviados para o planeta.

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Quando a Lua “apaga” a comunicação

O fenômeno acontece porque a própria Lua atua como uma barreira física entre a nave e a Rede de Espaço Profundo (DSN), sistema de antenas responsável por manter o contato com missões espaciais. Sem linha direta de transmissão, os astronautas ficam momentaneamente isolados de qualquer comunicação com a Terra.

Apesar de chamar atenção, esse “apagão” não é incomum. Missões históricas do programa Apollo já enfrentavam períodos semelhantes ao orbitar o lado oculto lunar.

O silêncio que marcou a exploração espacial

Um dos episódios mais conhecidos ocorreu em 1969, durante a missão Apollo 11. Enquanto Neil Armstrong e Buzz Aldrin desciam à superfície da Lua, Michael Collins permanecia sozinho em órbita.

Ao cruzar o lado oculto, Collins ficou incomunicável por cerca de 48 minutos. Em relatos posteriores, descreveu a experiência como um isolamento absoluto, embora tenha destacado a tranquilidade proporcionada pelo silêncio.

Distância recorde e novos marcos

A Artemis 2 também entra para a história por outro motivo: a tripulação atingiu a maior distância já registrada por humanos em relação à Terra, superando o recorde da missão Apollo 13.

A bordo estão os astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, que seguem em constante monitoramento, exceto durante esses breves períodos de desconexão.

Um momento de pausa no meio da missão

Para os tripulantes, o trecho sem comunicação não é visto como risco, mas como um momento singular da jornada. Antes da missão, Victor Glover já havia indicado que esse intervalo seria encarado como uma pausa para reflexão, longe de qualquer contato com a Terra.

Além do “apagão”, a missão ainda reserva cenas marcantes, como o fenômeno conhecido como Earthrise, quando o planeta reaparece no horizonte lunar, e a observação de um eclipse solar diretamente do espaço.

Mesmo com tecnologia avançada e comunicação constante, o episódio reforça uma realidade imutável da exploração espacial: em determinados pontos do universo, o silêncio ainda é inevitável.