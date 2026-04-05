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ASTRONOMIA

Missão Artemis 2: NASA divulga foto inédita da Lua tirada por humanos

Foto foi captada pela própria tripulação, destacando uma cratera gigante

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

05/04/2026 - 12:27 h

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A Bacia Oriental é uma das maiores e mais preservadas bacias de impacto da Lua
A Bacia Oriental é uma das maiores e mais preservadas bacias de impacto da Lua -

A NASA revelou, neste domingo, 5, um registro fotográfico histórico feito pela tripulação da missão Artemis 2. A imagem destaca a Bacia Oriental, uma gigantesca cratera de impacto situada na borda do disco lunar.

Embora a estrutura já fosse conhecida por cientistas através de sondas robóticas, esta é a primeira vez na história da exploração espacial que a bacia é observada e fotografada diretamente por seres humanos a bordo da cápsula Orion.

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Marco para a exploração humana no espaço profundo

A Bacia Oriental é uma das maiores e mais preservadas bacias de impacto da Lua, formada há bilhões de anos por um asteroide. De acordo com a agência espacial norte-americana, a visualização "a olho nu" feita pelos astronautas representa um salto qualitativo na percepção humana sobre o satélite.

"Nesta nova imagem da nossa tripulação da Artemis II, você pode ver a bacia Oriental na borda direita do disco lunar. Esta missão marca a primeira vez que toda a bacia foi vista a olho nu”, afirmou a NASA em publicação no X (antigo Twitter).

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Percepção da tripulação e aproximação lunar

Durante uma atualização da missão realizada no sábado, 4, o astronauta Victor Glover antecipou que a equipe estava obtendo registros detalhados da superfície.

Os tripulantes descreveram uma mudança fascinante na perspectiva visual: enquanto a Lua "está definitivamente ficando maior" no campo de visão da Orion, a Terra aparece progressivamente menor ao fundo, evidenciando a distância percorrida desde o lançamento no início do mês.

Próximos passos da Orion na órbita lunar

A captura dessas imagens faz parte dos protocolos de reconhecimento visual e testes de equipamentos da cápsula Orion. A missão Artemis 2 segue em sua trajetória de "livre retorno", preparando-se para contornar o lado oculto da Lua antes de iniciar a viagem de volta à Terra.

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Artemis II lua nasa

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