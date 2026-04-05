ASTRONOMIA
Missão Artemis 2: NASA divulga foto inédita da Lua tirada por humanos
Foto foi captada pela própria tripulação, destacando uma cratera gigante
Por Isabela Cardoso
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A NASA revelou, neste domingo, 5, um registro fotográfico histórico feito pela tripulação da missão Artemis 2. A imagem destaca a Bacia Oriental, uma gigantesca cratera de impacto situada na borda do disco lunar.
Embora a estrutura já fosse conhecida por cientistas através de sondas robóticas, esta é a primeira vez na história da exploração espacial que a bacia é observada e fotografada diretamente por seres humanos a bordo da cápsula Orion.
Marco para a exploração humana no espaço profundo
A Bacia Oriental é uma das maiores e mais preservadas bacias de impacto da Lua, formada há bilhões de anos por um asteroide. De acordo com a agência espacial norte-americana, a visualização "a olho nu" feita pelos astronautas representa um salto qualitativo na percepção humana sobre o satélite.
"Nesta nova imagem da nossa tripulação da Artemis II, você pode ver a bacia Oriental na borda direita do disco lunar. Esta missão marca a primeira vez que toda a bacia foi vista a olho nu”, afirmou a NASA em publicação no X (antigo Twitter).
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Percepção da tripulação e aproximação lunar
Durante uma atualização da missão realizada no sábado, 4, o astronauta Victor Glover antecipou que a equipe estava obtendo registros detalhados da superfície.
Os tripulantes descreveram uma mudança fascinante na perspectiva visual: enquanto a Lua "está definitivamente ficando maior" no campo de visão da Orion, a Terra aparece progressivamente menor ao fundo, evidenciando a distância percorrida desde o lançamento no início do mês.
Próximos passos da Orion na órbita lunar
A captura dessas imagens faz parte dos protocolos de reconhecimento visual e testes de equipamentos da cápsula Orion. A missão Artemis 2 segue em sua trajetória de "livre retorno", preparando-se para contornar o lado oculto da Lua antes de iniciar a viagem de volta à Terra.
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