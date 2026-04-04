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ARTEMIS II

Astronautas da NASA citam aproximação crítica: "Lua está maior"

Relato é de transição visual entre o afastamento da Terra e dominância do relevo lunar

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

04/04/2026 - 9:37 h

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Tribulação que está a bordo da cápsula Orion
Tribulação que está a bordo da cápsula Orion -

No terceiro dia de uma jornada que rompe um hiato de 54 anos, os quatro astronautas da missão Artemis II, da Nasa, relataram neste sábado, 4, que a Lua está "definitivamente ficando maior".

A bordo da cápsula Orion, a tripulação testemunha a transição visual entre o afastamento da Terra e a dominância do relevo lunar no horizonte da espaçonave.

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A expedição, que partiu do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, na última quarta-feira, 1, marca o retorno oficial de voos tripulados às vizinhanças da Lua. É o primeiro esforço do gênero desde 1972, quando o programa Apollo foi encerrado com a missão Apollo 17.

Registros

Em transmissão direta durante a atualização da missão, o astronauta Victor Glover confirmou que a equipe já captura imagens de alta resolução da superfície. Entre os alvos observados está a Bacia Oriental, uma vasta formação de impacto situada no limite entre o lado visível e o lado oculto da Lua.

De acordo com Glover, a experiência reforça a escala da viagem interplanetária. "A Terra aparece cada vez menor, enquanto a Lua começa a dominar o nosso campo de visão", declarou, enfatizando o progresso da trajetória de sobrevoo.

Perspectiva

O especialista de missão Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense, destacou a velocidade com que o cenário se transformou desde o lançamento.

O astronauta descreveu como a visão familiar do planeta natal rapidamente deu lugar à imensidão do espaço profundo, classificando a rapidez da mudança de perspectiva como "fenomenal".

A cápsula Orion segue agora em direção ao ponto mais distante da órbita planejada, onde testará sistemas críticos de suporte à vida antes de iniciar a trajetória de retorno à Terra.

O sucesso desta etapa é fundamental para o cronograma da Nasa, que planeja o próximo pouso na superfície lunar para 2027.

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Tags:

Artemis II cápsula Orion missão lunar nasa

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