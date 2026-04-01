NASA lança missão tripulada à Lua depois de 50 anos

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O primeiro voo do foguete SLS, o mais potente do mundo, está marcado para quarta-feira (16) às 01h04 locais (03h04 no horário de Brasília) - Foto: Divulgação I Nasa

A NASA fez o primeiro voo tripulado à Lua depois de cinco décadas nesta quarta-feira, 1º de abril de 2026. A missão Artemis II levou quatro astronautas para sobrevoar o satélite natural da Terra.

A decolagem da espaçonave Orion aconteceu às 19h35 no horário de Brasília, diretamente da plataforma 39B do Centro Espacial Kennedy, localizado no Cabo Canaveral, na Flórida.

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Tripulação

A tripulação foi composta pelos astronautas:

Reid Wiseman e Jeremy Hansen;

além dos especialistas Victor Glover e Christina Koch.

Estes dois se tornarão o primeiro homem negro e a primeira mulher, respectivamente, em uma missão lunar.

Esta nova viagem da NASA rumo à Lua contou com transmissão ao vivo, por meio do canal oficial da agência espacial no YouTube.

A princípio, os astronautas não pisarão na Lua diretamente. A viagem apenas será orbital ao redor do satélite natural dentro da espaçonave Orion. A previsão é que a próxima missão de pouso aconteça em 2028, durante a Artemis IV.