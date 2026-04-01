MISSÃO ARTEMIS II
NASA lança missão tripulada à Lua depois de 50 anos
Missão Artemis levou quatro astronautas para sobrevoar o satélite natural da Terra
Por Leilane Teixeira
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A NASA fez o primeiro voo tripulado à Lua depois de cinco décadas nesta quarta-feira, 1º de abril de 2026. A missão Artemis II levou quatro astronautas para sobrevoar o satélite natural da Terra.
A decolagem da espaçonave Orion aconteceu às 19h35 no horário de Brasília, diretamente da plataforma 39B do Centro Espacial Kennedy, localizado no Cabo Canaveral, na Flórida.
Tripulação
A tripulação foi composta pelos astronautas:
- Reid Wiseman e Jeremy Hansen;
- além dos especialistas Victor Glover e Christina Koch.
Estes dois se tornarão o primeiro homem negro e a primeira mulher, respectivamente, em uma missão lunar.
Esta nova viagem da NASA rumo à Lua contou com transmissão ao vivo, por meio do canal oficial da agência espacial no YouTube.
A princípio, os astronautas não pisarão na Lua diretamente. A viagem apenas será orbital ao redor do satélite natural dentro da espaçonave Orion. A previsão é que a próxima missão de pouso aconteça em 2028, durante a Artemis IV.
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