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TRANSMISSÃO

Artemis 2: Netflix transmitirá chegada da missão à Lua

Netflix irá exibir a programação ao vivo a partir das 14h

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

06/04/2026 - 13:01 h

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Netflix irá exibir a programação ao vivo a partir das 14h
Netflix irá exibir a programação ao vivo a partir das 14h -

A Netflix vai transmitir ao vivo, nesta segunda-feira, 6, a chegada da tripulação da missão Artemis II à Lua, graças a uma parceria firmada com a Nasa em 2025.

O acordo permite que o serviço de streaming exiba conteúdos do NASA+, plataforma oficial da agência espacial que acompanha a missão 24 horas por dia.

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A cobertura também inclui imagens inéditas da viagem e atualizações em tempo real.

A Netflix irá exibir a programação ao vivo a partir das 14h (horário de Brasília).

Veja o cronograma dos principais eventos da missão:

  • 14h58 — Recorde de maior distância da Terra
  • 15h45 — Início das observações lunares
  • 19h44 — Passagem por trás da Lua (sem comunicação)
  • 20h02 — Maior aproximação da Lua
  • 20h25 — Retorno da comunicação
  • 22h20 — Encerramento das observações

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Missão Artemis II

A Artemis II marca o retorno de missões tripuladas ao entorno da Lua após mais de 50 anos e é um passo essencial para os próximos planos da NASA.

A missão prepara o terreno para o pouso lunar previsto para os próximos anos e integra uma estratégia mais ampla: estabelecer presença humana contínua no satélite natural e viabilizar futuras viagens a Marte.

Além do avanço científico, a corrida espacial atual também envolve interesses estratégicos e energéticos — incluindo o potencial do hélio-3, recurso abundante na Lua que pode revolucionar a produção de energia na Terra.

O dia da missão Artemis II

O sexto dia de viagem da Artemis II começou ainda pela manhã, com o despertar da tripulação às 11h50. Pouco depois, às 14h58, os astronautas devem entrar para a história ao superar o recorde de maior distância da Terra já alcançada por humanos — marca que pertence à missão Apollo 13.

Na sequência, a cápsula Orion se posiciona para o início das observações lunares, previstas para começar às 15h45.

O ponto de maior tensão acontece no início da noite. Às 19h44, a Orion passa por trás da Lua, causando uma perda temporária de comunicação com a Terra por cerca de 40 minutos.

Já às 20h02, a nave atinge o ponto mais próximo da superfície lunar, a cerca de 6.550 km de altitude — um dos marcos mais importantes de toda a missão. A comunicação deve ser restabelecida por volta das 20h25, permitindo que a equipe na Terra retome o contato com os astronautas.

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Artemis II nasa

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