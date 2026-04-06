TRANSMISSÃO
Artemis 2: Netflix transmitirá chegada da missão à Lua
Netflix irá exibir a programação ao vivo a partir das 14h
Por Edvaldo Sales
Siga o A TARDE no Google
A Netflix vai transmitir ao vivo, nesta segunda-feira, 6, a chegada da tripulação da missão Artemis II à Lua, graças a uma parceria firmada com a Nasa em 2025.
O acordo permite que o serviço de streaming exiba conteúdos do NASA+, plataforma oficial da agência espacial que acompanha a missão 24 horas por dia.
A cobertura também inclui imagens inéditas da viagem e atualizações em tempo real.
A Netflix irá exibir a programação ao vivo a partir das 14h (horário de Brasília).
Veja o cronograma dos principais eventos da missão:
- 14h58 — Recorde de maior distância da Terra
- 15h45 — Início das observações lunares
- 19h44 — Passagem por trás da Lua (sem comunicação)
- 20h02 — Maior aproximação da Lua
- 20h25 — Retorno da comunicação
- 22h20 — Encerramento das observações
Leia Também:
Missão Artemis II
A Artemis II marca o retorno de missões tripuladas ao entorno da Lua após mais de 50 anos e é um passo essencial para os próximos planos da NASA.
A missão prepara o terreno para o pouso lunar previsto para os próximos anos e integra uma estratégia mais ampla: estabelecer presença humana contínua no satélite natural e viabilizar futuras viagens a Marte.
Além do avanço científico, a corrida espacial atual também envolve interesses estratégicos e energéticos — incluindo o potencial do hélio-3, recurso abundante na Lua que pode revolucionar a produção de energia na Terra.
O dia da missão Artemis II
O sexto dia de viagem da Artemis II começou ainda pela manhã, com o despertar da tripulação às 11h50. Pouco depois, às 14h58, os astronautas devem entrar para a história ao superar o recorde de maior distância da Terra já alcançada por humanos — marca que pertence à missão Apollo 13.
Na sequência, a cápsula Orion se posiciona para o início das observações lunares, previstas para começar às 15h45.
O ponto de maior tensão acontece no início da noite. Às 19h44, a Orion passa por trás da Lua, causando uma perda temporária de comunicação com a Terra por cerca de 40 minutos.
Já às 20h02, a nave atinge o ponto mais próximo da superfície lunar, a cerca de 6.550 km de altitude — um dos marcos mais importantes de toda a missão. A comunicação deve ser restabelecida por volta das 20h25, permitindo que a equipe na Terra retome o contato com os astronautas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes