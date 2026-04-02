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Artemis II sofre falha grave no banheiro após decolagem

A missão espacial levou astronautas de volta a Lula após 50 anos

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

02/04/2026 - 11:28 h

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O foguete deixou a base da NASA nesta quarta-feira, 1
O foguete deixou a base da NASA nesta quarta-feira, 1 -

A missão Artemis II sofreu um imprevisto técnico logo após sua decolagem. Com o foco de levar pessoas de volta à Lua após 50 anos, a aeronave apresentou uma falha grave no banheiro, mais especificamente no sistema sanitário.

Segundo informações da NASA, os astronautas identificaram uma luz de falha piscando no painel da cápsula Orion, o que mobilizou a tripulação e as equipes em terra, pouco antes de uma das manobras orbitais iniciais.

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A luz em questão indicava um problema no Universal Waste Management System (UWMS), sistema responsável pela coleta e armazenamento de urina e fezes durante a viagem.

Solução em tempo real

Ciente da falha técnica no banheiro, a equipe da NASA em Houston, nos Estados Unidos, analisou a situação em tempo real. Eles passaram orientações para que a tripulação resolvesse o problema da melhor maneira.

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O funcionamento do sistema foi restabelecido horas depois, pela astronauta Christina Koch. Ela corrigiu as falhas e fez com que o ventilador do espaço de evacuação voltasse a operar normalmente, aspirando os resíduos em ambiente de microgravidade.

Durante o período de interdição, a tripulação utilizou bolsas especiais para coleta de urina, programadas devidamente para emergências. Entretanto, os resíduos sólidos ainda poderiam ser feitos no local.

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