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Militares dos EUA consumiram 1 milhão de galões de café em guerra no Irã

Também foram consumidos mais de seis milhões de refeições e dois milhões de bebidas energéticas

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

09/04/2026 - 7:47 h

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Também foram consumidos mais de seis milhões de refeições e dois milhões de bebidas energéticas
Também foram consumidos mais de seis milhões de refeições e dois milhões de bebidas energéticas -

Em seis semanas de guerra contra o Irã, as Forças Armadas dos Estados Unidos consumiram quase 1 milhão de galões de café, o que dá 3,8 milhões de litro. O número foi divulgado pelo Pentágono.

O chefe do Estado-Maior Conjunto, general Dan Caine, detalhou, em coletiva de imprensa nessa quarta-feira, 8, o consumo de bebidas e comidas na Operação Fúria.

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Ele afirmou que foram consumidas mais de seis milhões de refeições e dois milhões de bebidas energéticas. Caine disse que as Forças Armadas também consumiram “uma grande quantidade de nicotina”.

Além disso, Caine disse que essas estatísticas não capturam totalmente a natureza caótica e imprevisível do combate. “É caótico. É quente. Está escuro. É imprevisível e sempre há incógnitas”, afirmou.

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Cessar-fogo

A coletiva ocorreu horas depois dos Estados Unidos anunciarem um cessar-fogo de duas semanas em um acordo com o Irã.

No entanto, a trégua corre o risco de ser interrompida depois que Israel atacou o Líbano, deixando pelo menos 254 mortos. Na quarta-feira, 8, o Irã voltou a fechar o Estreito de Ormuz.

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, havia dito que o Líbano estava incluído no acordo. Mas, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negou que o país árabe fazia parte da trégua.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, na madrugada desta quinta-feira, 9, que todos os navios, aeronaves e militares do país permanecerão em seus postos até que o Irã cumpra integralmente o “acordo verdadeiro”.

“Se, por algum motivo, isso não acontecer, o que é altamente improvável, então o ‘tiroteio’ começará, maior, melhor e mais forte do que qualquer um jamais viu”, escreveu Trump no Truth Social.

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estados unidos Guerra Irã

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