Medicamentos importados serão taxados em até 100% nos Estados Unidos

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Presidente Donald Trump anunciou que vai aplicar taxas sobre medicamentos importados - Foto: ANNABELLE GORDON | AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump anunciou nesta quinta-feira, 02, que vai impor taxas de até 100% sobre medicamentos importados.

A medida, mesmo que tenha algumas exceções pontuais, busca pressionar as farmacêuticas norte-americanas a ampliar a produção desses remédios em território nacional.

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Entenda a imposição

A tarifa, autorizada pelo presidente estadunidense, vai ser aplicada em medicamentos patenteados produzidos em países sem acordos tarifários com os EUA e por empresas que não firmaram acordos de preço de nação mais favorecida com o governo.

Prazo para as tarifas começarem a valer

As tarifas dos produtos feitos em grandes empresas entram em vigor em 120 dias, enquanto isso, já os fabricados em companhias menores começam a valer em 180 dias.

Países que firmarem acordo com os EUA terão uma alíquota limitada à 15%, como é o caso de:

União Europeia;

Coreia do Sul;

Japão;

Suíça;

Liechtenstein.

Enquanto isso, as importações do Reino Unido estarão sujeitas a uma taxa ainda menor.

Remédios feitos em empresas que se comprometeram a realizar parte da fabricação nos EUA terão seus produtos taxados em 20% e, caso firmam acordos de nação mais favorecida, a tarifa vai cair para zero.

A isenção tarifária valerá até 20 de janeiro de 2029.

Farmacêuticas se posicionam

Algumas empresas farmacêuticas reclamaram dizendo que tais medidas podem prejudicar cadeias de suprimentos, agravar a escassez e elevar os custos aos norte-americanos.

Donald Trump já vinha criticando a produção estrangeira de remédios, alegando que seria uma ameaça à segurança nacional e já levantou a possibilidade de tarifa de até 200% para incentivar a produção interna.

Possível repasse de preços

As farmacêuticas terão que escolher entre absorver os custos das tarifas ou repassar o aumento para os preços de seus medicamentos em um mercado que já é o mais caro do mundo.

Consumidores podem acabar enfrentando preços mais altos, por meio de coparticipações maiores ou planos de saúde mais caros.