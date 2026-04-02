MUNDO
Trump ataca Bruce Springsteen, chama cantor de "ameixa seca" e pede boicote
Presidente dos EUA critica aparência do astro do rock após shows com protestos contra políticas de imigração
Por Redação e AFP
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou sua rede social, Truth Social, para desferir ataques pessoais contra o astro do rock Bruce Springsteen. Na última quinta-feira, 2, o mandatário republicano descreveu o cantor como uma "ameixa seca" e convocou seus apoiadores a boicotarem a atual turnê do artista.
"Bruce Springsteen, um mau cantor e muito chato, que parece uma ameixa seca que sofreu bastante nas mãos de um péssimo manuseio plástico", escreveu Trump, de 79 anos. O presidente ainda afirmou que o músico sofre de um caso "horrível e incurável de Síndrome de Perturbação por Trump".
O ataque ocorre em resposta à turnê iniciada por Springsteen em Minneapolis, onde o autor de "Born in the USA" tem utilizado o palco para criticar as políticas anti-imigração e o que chama de "deriva autoritária" do governo. "Os Estados Unidos estão agora nas mãos de um governo corrupto, incompetente e traiçoeiro", disparou o cantor durante sua apresentação.
Boicote e turnê
Trump incentivou o movimento MAGA (Make America Great Again) a ignorar os shows de Springsteen, classificando-os como "caríssimos e terríveis". A turnê do músico, que tem 76 anos, passará por cerca de 20 cidades americanas, encerrando-se em Washington no dia 27 de maio.
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Embate: Trump vs. Springsteen
- O ataque: Trump focou na aparência física ("ameixa seca") e na performance vocal do artista.
- A resposta: Springsteen utiliza os shows da turnê "No Kings" (Sem Reis) como plataforma de protesto político.
- O histórico: A rivalidade vem desde o primeiro mandato de Trump, com Springsteen sendo um dos críticos mais vocais do republicano no meio cultural.
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