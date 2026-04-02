Trump ataca Bruce Springsteen, chama cantor de "ameixa seca" e pede boicote

Bruce Springsteen e Donald Trump - Foto: DREW ANGERER;MANDEL NGAN/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou sua rede social, Truth Social, para desferir ataques pessoais contra o astro do rock Bruce Springsteen. Na última quinta-feira, 2, o mandatário republicano descreveu o cantor como uma "ameixa seca" e convocou seus apoiadores a boicotarem a atual turnê do artista.

"Bruce Springsteen, um mau cantor e muito chato, que parece uma ameixa seca que sofreu bastante nas mãos de um péssimo manuseio plástico", escreveu Trump, de 79 anos. O presidente ainda afirmou que o músico sofre de um caso "horrível e incurável de Síndrome de Perturbação por Trump".

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O ataque ocorre em resposta à turnê iniciada por Springsteen em Minneapolis, onde o autor de "Born in the USA" tem utilizado o palco para criticar as políticas anti-imigração e o que chama de "deriva autoritária" do governo. "Os Estados Unidos estão agora nas mãos de um governo corrupto, incompetente e traiçoeiro", disparou o cantor durante sua apresentação.

Boicote e turnê

Trump incentivou o movimento MAGA (Make America Great Again) a ignorar os shows de Springsteen, classificando-os como "caríssimos e terríveis". A turnê do músico, que tem 76 anos, passará por cerca de 20 cidades americanas, encerrando-se em Washington no dia 27 de maio.

Embate: Trump vs. Springsteen