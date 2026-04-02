Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Trump ataca Bruce Springsteen, chama cantor de "ameixa seca" e pede boicote

Presidente dos EUA critica aparência do astro do rock após shows com protestos contra políticas de imigração

Redação e AFP

Por Redação e AFP

02/04/2026 - 16:10 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Bruce Springsteen e Donald Trump
Bruce Springsteen e Donald Trump -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou sua rede social, Truth Social, para desferir ataques pessoais contra o astro do rock Bruce Springsteen. Na última quinta-feira, 2, o mandatário republicano descreveu o cantor como uma "ameixa seca" e convocou seus apoiadores a boicotarem a atual turnê do artista.

"Bruce Springsteen, um mau cantor e muito chato, que parece uma ameixa seca que sofreu bastante nas mãos de um péssimo manuseio plástico", escreveu Trump, de 79 anos. O presidente ainda afirmou que o músico sofre de um caso "horrível e incurável de Síndrome de Perturbação por Trump".

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O ataque ocorre em resposta à turnê iniciada por Springsteen em Minneapolis, onde o autor de "Born in the USA" tem utilizado o palco para criticar as políticas anti-imigração e o que chama de "deriva autoritária" do governo. "Os Estados Unidos estão agora nas mãos de um governo corrupto, incompetente e traiçoeiro", disparou o cantor durante sua apresentação.

Boicote e turnê

Trump incentivou o movimento MAGA (Make America Great Again) a ignorar os shows de Springsteen, classificando-os como "caríssimos e terríveis". A turnê do músico, que tem 76 anos, passará por cerca de 20 cidades americanas, encerrando-se em Washington no dia 27 de maio.

Leia Também:

Brasil X EUA: após criticas, Lula diz que ninguém mudará o Pix
Artemis II sofre falha grave no banheiro após decolagem
NASA lança Artemis 2: Veja como acompanhar a missão rumo à Lua

Embate: Trump vs. Springsteen

  • O ataque: Trump focou na aparência física ("ameixa seca") e na performance vocal do artista.
  • A resposta: Springsteen utiliza os shows da turnê "No Kings" (Sem Reis) como plataforma de protesto político.
  • O histórico: A rivalidade vem desde o primeiro mandato de Trump, com Springsteen sendo um dos críticos mais vocais do republicano no meio cultural.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cultura Donald Trump música

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bruce Springsteen e Donald Trump
Play

Ex-combatente baiano denuncia torturas contra brasileiros na Ucrânia

Bruce Springsteen e Donald Trump
Play

Baiano escapa, mas mísseis retêm brasileiros no Catar; Dubai é rota de esperança

Bruce Springsteen e Donald Trump
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

Bruce Springsteen e Donald Trump
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

x